U.23 Việt Nam thay nửa đội hình khiến chủ nhà Trung Quốc không thể vô địch, Triều Tiên đứng thứ mấy?

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam gặp U.23 Trung Quốc ảnh: Linh Nhi

U.23 Việt Nam thay nửa đội hình chính

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã có những điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình xuất phát khi bước vào trận cuối cùng ở giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026, gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc.

Do Đinh Quang Kiệt không kịp bình phục chấn thương cổ chân, HLV Đinh Hồng Vinh đã tung ra bộ 3 trung vệ gồm Bảo Long - Quốc Anh đá trung vệ dập và Nguyên Hoàng đá ở trung tâm hàng thủ.

Cầu thủ đa năng Lê Đình Long Vũ được trao một suất ở hành lang phải, trong khi Quốc Toản trấn giữ biên trái. Ở giữa sân sẽ là bộ đôi Quang Vinh của SLNA và Công Phương của Thể Công Viettel.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh mạnh mẽ thử nghiệm đội hình U.23 Việt Nam ảnh: Linh Nhi

Trên hàng công, HLV Đinh Hồng Vinh bố trí Văn Thuận và Nguyễn Vadim đá tiền đạo biên hỗ trợ cho Minh Tâm trở lại đội hình chính trong vai trò đá cắm.

Như vậy đội tuyển U.23 Việt Nam đã có đến 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận thua U.23 Thái Lan 0-1 và có 4 sự điều chỉnh so với trận đầu ra quân hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Trước thềm trận đấu này, U.23 CHDCND Triều Tiên đã đánh bại U.23 Thái Lan 3-1 để tạm vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 điểm. Do đó, đội chủ nhà U.23 Trung Quốc rất quyết tâm để có thể có chiến thắng cách biệt 2 bàn để tranh chức vô địch giải CFA Team China - Tây An 2026 trước CĐV nhà.

Văn Thuận là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của U.23 Việt Nam ảnh: Linh Nhi

Trong nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ U.23 Trung Quốc đã cố gắng liên tục gây sức ép bằng những đường lên bóng nhanh, tận dụng lợi thế thể hình, thể lực để dâng cao đội hình nhưng vấp phải hàng phòng ngự nhiều lớp chặt chẽ của U.23 Việt Nam.

Tuy nhiên bước ngoặt đến ở phút 39, U.23 Trung Quốc bất ngờ có bàn mở tỷ số sau tình huống Du Yuezheng cài người mạnh mẽ và vuốt bóng từ khoảng cách từ 25 m, bóng cuộn bất ngờ vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ U.23 Việt Nam.

Sang đầu hiệp 2, Thắng Long đã được HLV Đinh Hồng Vinh tung vào sân để thế chỗ Nguyễn Vadim, giúp Lê Đình Long Vũ có thể dâng cao thế vào chỗ của cầu thủ Việt kiều vừa rời sân, cộng thêm giúp những đường lên bóng của U.23 Việt Nam sáng nước hơn hẳn.

U.23 Việt Nam đã nhận được nhiều bài học bổ ích tại CFA Team China - Tây An 2026 ảnh: Linh Nhi

Từ phút 65, ông Vinh càng quyết đoán thay người hơn khi rút Minh Tâm và Văn Thuận ra để trao cơ hội cho bộ đôi tài năng trẻ Bá Đạt và Đăng Dương. Có thể thấy Thắng Long ở biên phải giúp những đường lên bóng của U.23 Việt Nam giàu tính đột biến hơn.

Phút 71, Đăng Dương đã có cơ hội khá rõ nét để tìm bàn gỡ khi từ đường chuyền dài của Cao Văn Bình, cố gắng vượt qua 2 trung vệ Trung Quốc, tiếc rằng không thể đệm bóng vào lưới trong sự tiếc nuối của các đồng đội.

Về cuối trận, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục kiên định chiến lược thử nghiệm và trao cơ hội cho các nhân tố mới khi tung Xuân Trường, Hải Anh, Anh Tuấn vào sân. Thẳng thắn mà nói U.23 Việt Nam đã tạo ra những áp lực nhất định và một số cú dứt điểm.

Việc không thể có bàn thắng gỡ hòa khiến U.23 Việt Nam nhận trận thua 0-1 thứ 2 liên tiếp. Mặc dù vậy xét về toàn cục thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có hành trình tương đối thành công, khi tập thể U.21 của chúng ta đã có 3 trận đấu vững vàng trước 3 đối thủ sử dụng đội hình U.23 với nhiều gương mặt vừa trở về từ VCK U.23 châu Á 2026.

Kết thúc giải, U.23 Triều Tiên vô địch, U.23 Trung Quốc đứng thứ nhì, U.23 Thái Lan và Việt Nam đứng cuối.



