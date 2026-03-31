U.23 Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh

Sau 2 trận đầu tiên hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1 và thua U.23 Thái Lan 0-1, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở giải CFA Team China 2026 gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc. Đây là trận đấu HLV Đinh Hồng Vinh xác định như một cơ hội để những cầu thủ trẻ ở độ tuổi U.21 trui rèn bản lĩnh trước đội bóng vừa đoạt ngôi á quân vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam (trái) thêm cơ hội trui rèn trước đối thủ mạnh tại giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 ẢNH: FAT

U.23 Việt Nam tham dự CFA Team China 2026 không đặt nặng thành tích bởi HLV Kim Sang Sik giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thử nghiệm chiến thuật, đội hình để sàng lọc lực lượng nhằm tìm ra đội hình tối ưu nhất hướng đến các giải quốc tế lớn trong thời gian tới.

Vì lẽ đó nhiều khả năng HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho một số gương mặt chưa được ra sân, điển hình như 2 thủ môn còn lại, sau khi Văn Bình được bắt chính trong 2 trận đấu vừa qua. Trong khi đó U.23 Trung Quốc cũng tận dụng giải làm cơ hội thử nghiệm, hoàn thiện đội hình. Đội chủ nhà liên tiếp thay đổi nhân sự trong 2 trận đã qua với U.23 CHDCND Triều Tiên và U.23 Thái Lan. Lối chơi của U.23 Trung Quốc dựa vào bóng dài, với tốc độ nhanh nhất có thể để tiếp cận cầu môn đối phương. Đây sẽ là thách thức cho U.23 Việt Nam. Bên cạnh đó U.23 Trung Quốc còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ.



