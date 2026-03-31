Màn ăn mừng 'đanh đá' của Xuân Son, người xem rất sướng

Tối 31.3, Xuân Son được HLV Kim Sang-sik xếp đá tiền đạo cắm, ra sân từ đầu trong trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027. Phút 51, tiền đạo này ghi bàn sau một tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công mẫu mực. Sau khi Hoàng Hên tranh cướp bóng thành công ở giữa sân, Quang Hải tỉa bóng ra biên để Hai Long băng xuống. Ngay lập tức, Hoàng Hên bứt tốc để tạo ra pha chồng cánh với Hai Long rồi tung đường kiến tạo để Xuân Son đánh đầu ghi bàn.

Ai nghi ngờ tôi béo? Ảnh: Minh Tú

Xuân Son khoe múi ẢNH: FPT PLAY

Niềm vui của gia đình Xuân Son trên khán đài sau khi tiền đạo này ghi bàn thứ 2 cho riêng mình ẢNH: FPT PLAY

Xuân Son chạy ra cột cờ góc, ăn mừng với đồng đội rồi vén áo, chỉ tay vào múi bụng của mình. Anh muốn khẳng định một điều rằng mình không gặp vấn đề nào về cân nặng. Trước đó, anh bị nhiều người chê thừa cân, chậm chạp sau khi bỏ lỡ vài cơ hội trong trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào hôm 26.3.

Chỉ 7 phút sau, Xuân Son một lần nữa lên tiếng. Từ pha tạt bóng hoàn hảo của Trương Tiến Anh bên cánh phải, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đến thời điểm này, Son đã ghi 10 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.