Thể thao Bóng đá Việt Nam

Màn ăn mừng 'đanh đá' của Xuân Son, người xem rất sướng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
31/03/2026 20:27 GMT+7

Sau khi ghi bàn vào lưới Malaysia, Xuân Son chỉ tay vào múi bụng của mình để đáp trả lại những lời chê bai về cân nặng.

Tối 31.3, Xuân Son được HLV Kim Sang-sik xếp đá tiền đạo cắm, ra sân từ đầu trong trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường ở vòng loại Asian Cup 2027. Phút 51, tiền đạo này ghi bàn sau một tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công mẫu mực. Sau khi Hoàng Hên tranh cướp bóng thành công ở giữa sân, Quang Hải tỉa bóng ra biên để Hai Long băng xuống. Ngay lập tức, Hoàng Hên bứt tốc để tạo ra pha chồng cánh với Hai Long rồi tung đường kiến tạo để Xuân Son đánh đầu ghi bàn.

Ai nghi ngờ tôi béo?

Xuân Son khoe múi

Niềm vui của gia đình Xuân Son trên khán đài sau khi tiền đạo này ghi bàn thứ 2 cho riêng mình

Xuân Son chạy ra cột cờ góc, ăn mừng với đồng đội rồi vén áo, chỉ tay vào múi bụng của mình. Anh muốn khẳng định một điều rằng mình không gặp vấn đề nào về cân nặng. Trước đó, anh bị nhiều người chê thừa cân, chậm chạp sau khi bỏ lỡ vài cơ hội trong trận giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào hôm 26.3.

Chỉ 7 phút sau, Xuân Son một lần nữa lên tiếng. Từ pha tạt bóng hoàn hảo của Trương Tiến Anh bên cánh phải, tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định bật cao đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đến thời điểm này, Son đã ghi 10 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam 3-0 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027: Xuân Son lập cú đúp

Việt Nam 3-0 Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027: Xuân Son lập cú đúp

Với dàn cầu thủ chất lượng, đội tuyển Việt Nam đủ sức tạo ra một thế trận tấn công đẹp mắt để đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 31.3 trên sân Thiên Trường.

U.23 Việt Nam 0-1 U.23 Trung Quốc: Du Yuezheng mở tỷ số

Đội tuyển Việt Nam cực mạnh đấu Malaysia: Xuân Son đá cặp Hoàng Hên, Văn Hậu đá chính, thủ môn Nguyễn Filip

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son đội tuyển Việt Nam Malaysia
