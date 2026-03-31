HLV Kim Sang-sik ca ngợi: 'Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp quá tốt, Việt Nam thắng xứng đáng Malaysia’

HLV Kim Sang-sik cảm ơn đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở màn thư hùng trên sân vận động Thiên Trường tối 31.3. Cú đúp của Nguyễn Xuân Son, cùng bàn thắng của Đỗ Duy Mạnh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thẳng tiến sân chơi châu Á lần thứ ba liên tục, cũng như nối dài chuỗi bất bại lên con số 17.

"Tôi đang cảm thấy rất vui. Cảm ơn cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Cảm ơn các cầu thủ, như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải... Họ đã góp phần vào thành công này. Chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam", HLV Kim Sang-sik trả lời sau trận.

Đội tuyển Việt Nam thắng cả 6 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, ghi 17 bàn và 2 lần để lọt lưới. Các học trò của ông Kim trải qua một năm rưỡi bất bại trên mọi đấu trường, nhờ vậy, việc lọt vào tốp 100 FIFA chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xuân Son, Duy Mạnh rực sáng, đội tuyển Việt Nam thắng dễ Malaysia

HLV Kim Sang-sik hài lòng về học trò ẢNH: MINH TÚ

Cộng với sự xuất hiện của Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik đã có mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp hàng công. Ở trận này, cầu thủ sinh năm 1994 chơi tốt trong vai trò tiền đạo cánh, khi có nhiều đường chuyền đột biến, di chuyển khắp mặt sân để triển khai bóng, đồng thời có 2 cú sút nguy hiểm. "Ở trận gặp Bangladesh, tôi sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí khác nhau nhằm thử nghiệm xem đâu là vị trí phù hợp với cậu ấy. Sau trận đấu hôm nay, có lẽ cậu ấy phù hợp nhất khi đá tiền đạo phải", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đánh giá cao sợi dây liên kết giữa Xuân Son và Hoàng Hên. Cả hai từng giúp Nam Định vô địch V-League 2023 - 2024 với 60 bàn thắng (kỷ lục giải đấu). Trong đó, Xuân Son là vua phá lưới, còn Hoàng Hên là vua kiến tạo.

Ở trận này, Xuân Son và Hoàng Hên đã tìm thấy nhau ở bàn nâng tỷ số lên 2-0. Hoàng Hên tạt bóng chuẩn xác ở cánh trái, giúp Xuân Son đánh đầu ghi bàn phút 51.

"Việc Hoàng Hên và Xuân Son phối hợp ăn ý là tín hiệu tốt, cho thấy toan tính chiến thuật của chúng tôi đã hiệu quả. Hy vọng, mọi thứ sẽ tốt hơn ở những trận đấu, giải đấu trong tương lai", HLV Kim Sang-sik khen ngợi học trò.

Xuân Son thăng hoa ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik sẽ tìm thêm nhân tố ở đội bóng khác

2 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam chứng kiến đóng góp áp đảo của các cầu thủ CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN).

CLB Hà Nội đóng góp Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, còn CLB CAHN sở hữu Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải.

Trong khi CLB CAHN có đông đảo cầu thủ, CLB Hà Nội lại in dấu giày vào nhiều bàn thắng. 3/6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đã qua được thực hiện bởi các cầu thủ Hà Nội, gồm Phạm Xuân Mạnh, Hai Long và Duy Mạnh.

"Ở đợt tập trung này, tôi gọi nhiều cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN và Hà Nội. Thời gian qua, các cầu thủ CLB CAHN phải thi đấu trên nhiều đấu trường và không có thể lực tốt nhất khi lên tuyển. Các cầu thủ Hà Nội cũng phải thi đấu ở V-League. Dù thể lực bị bào mòn, họ vẫn cống hiến hết mình và cho thấy chất lượng trong màu áo đội tuyển", HLV Kim Sang-sik nhận định.

"Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nhân tốt mới ở các đội bóng khác để cống hiến cho đội tuyển".

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm về màn trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng ở hàng thủ. Trong chiến thắng trước Malaysia, Văn Hậu đá chính trong vai trò trung vệ lệch trái, còn Đình Trọng vào sân trong hiệp 2 ở vai trò trung vệ thòng.

"Với Văn Hậu, Đình Trọng, họ đã thể hiện ấn tượng khi trở lại tuyển, tôi rất hài lòng. Tôi thích khi có nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí, điều đó tốt cho đội tuyển Việt Nam trước những giải đấu mà chúng ta chuẩn bị tham dự thời gian tới", ông Kim chia sẻ.