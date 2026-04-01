Lời khẳng định đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam

V Ũ KHÍ CỐ ĐỊNH LẠI LÊN TIẾNG

"Tình huống cố định thường dẫn đến số lượng rất lớn bàn thắng trong bóng đá. Do đó, tôi và BHL luôn nghiên cứu tìm ra ý tưởng đá phạt để khai thác đối thủ", HLV Kim Sang-sik trả lời Thanh Niên hồi tháng 8.2025, khi được hỏi về triết lý xây dựng lối chơi cho đội tuyển VN và U.23 VN.

Cách tạo dựng bản sắc từ tình huống cố định cho cả hai đội tuyển quốc gia cũng phản ánh tư duy rất Kim Sang-sik. Với thời gian huấn luyện hạn chế, chỉ có vài ngày mỗi đợt tập trung, ông Kim không cố nhồi nhét nhiều định nghĩa chiến thuật, mà chỉ tập trung vào những gì trực diện, đơn giản nhất: tận dụng các pha bóng cố định, phản công, bóng dài, sút xa. Mọi con đường đưa bóng đến khung thành theo cách nhanh và nguy hiểm nhất đều đáng để thử.

Đội tuyển VN đã ghi 2 bàn vào lưới Bangladesh ở trận giao hữu ngày 26.3 từ tình huống cố định. Tối qua, đến lượt Malaysia trở thành nạn nhân. Pha đá phạt góc của Trương Tiến Anh cho Đỗ Duy Mạnh đánh đầu cắt mặt ghi bàn ở phút thứ 6 là thành quả của hàng trăm giờ tập luyện, nơi các cầu thủ đã rèn các miếng đá phạt góc liên tục.

Xuân Son trở lại ấn tượng với cú đúp vào lưới Malaysia Ảnh: MINH TÚ

Nhờ bàn thắng sớm, đội tuyển VN dễ triển khai thế trận phòng ngự mà học trò ông Kim đã thuộc nằm lòng. Đội chủ nhà cầm bóng chắc, che chắn kín kẽ trung lộ, rồi bất thình lình tăng tốc. Nhờ bộ ba Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải, đội tuyển VN triển khai bóng rất nhanh và ăn ý, với các pha đập nhả ngắn, nhuyễn và ít chạm. Khoảng trống liên tục mở ra, nhưng đáng tiếc trong hiệp 1, cú sút xa đẳng cấp của Hoàng Đức lại đưa bóng dội cột, rồi tình huống băng cắt dứt điểm chân trái của Hoàng Hên chỉ thiếu chút may mắn để vào lưới.

Hiệp 1 không diễn ra hoàn hảo với thầy trò ông Kim khi vẫn có sai số xuất hiện trong cách vận hành phòng ngự. Vị trí của Quang Hải bị khai thác, do tiền vệ 29 tuổi không mạnh trong tranh chấp. Khoảng trống giữa hàng thủ và hàng tiền vệ bị Malaysia nhiều lần khoan phá. Tuy nhiên, thủ môn Nguyễn Filip đã đứng vững. Đội tuyển VN cũng chỉnh đốn đội hình cực nhanh để vá víu khoảng trống. 15 phút cuối hiệp, Malaysia không còn đường lên bóng.

T HĂNG HOA

Sau hiệp 1 đá chặt chẽ, đội tuyển VN bất ngờ tăng tốc khiến Malaysia không kịp trở tay. Khi Hoàng Hên, Xuân Son đã tìm thấy nhau trên "chảo lửa" Thiên Trường quen thuộc, hàng thủ đội khách không còn cơ hội chống đỡ.

Việt Nam vững tốp 1 với 18 điểm

Phút 51, thước phim từng khiến cả V-League choáng váng mang tên Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi bàn được tái hiện hoàn hảo. Lần này là trong màu áo đội tuyển VN, chứ không còn là Nam Định. Hoàng Hên chạy chỗ khôn ngoan, rồi tạt đường bóng như đặt cho Xuân Son đánh đầu góc hẹp nhân đôi cách biệt. Gỡ bỏ áp lực trên vai, Xuân Son trở lại hình bóng "sát thủ" từng thể hiện tại AFF Cup 2024. Anh có lần thứ hai ghi tên lên bảng tỷ số ở phút 58, với pha đánh đầu chéo góc cực hiểm sau quả tạt của Tiến Anh.

Đội tuyển VN xé lưới Malaysia 3 lần bằng bóng bổng, bằng cơ bắp và tốc độ của dàn ngoại binh nhập tịch kết hợp nội binh giàu kinh nghiệm. Phần "gốc" của món nợ lượt đi, FIFA và AFC đã trả lại cho VN nhờ án phạt xử thua nghiêm khắc. Còn phần "lãi", học trò ông Kim dành tặng thêm cho đối thủ ở sân Thiên Trường. Nỗ lực của Malaysia chỉ đổi lấy 1 bàn danh dự của Endrick trên chấm 11 m cuối trận. Dù hàng thủ VN vẫn có đôi chút xộc xệch, nhưng đối thủ cũng không đủ hay để ghi thêm bàn.

Đè bẹp Malaysia, đội tuyển VN có lần đầu hoàn thành vòng loại Asian Cup với thành tích toàn thắng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành 18 điểm trọn vẹn, ghi 17 bàn và lọt lưới vỏn vẹn 1 lần. Tấm vé dự VCK Asian Cup lần thứ ba liên tục đã tái khẳng định tầm vóc của bóng đá VN. Sau khi trở lại đỉnh cao Đông Nam Á bằng danh hiệu AFF Cup 2024, đội tuyển VN đang tiến những bước vững chãi. Ông Kim có dàn trụ cột đạt độ chín, kết hợp các chân sút nhập tịch hòa nhập ấn tượng, bên cạnh lứa trẻ vừa cùng nhau đoạt chức vô địch SEA Games 33 lẫn HCĐ U.23 châu Á 2026. Với sự hòa quyện giữa sức trẻ và bản lĩnh, đội tuyển VN đang chuyển giao thế hệ hoàn hảo. Mà kể cả khi chưa hoàn hảo, ông Kim vẫn luôn tìm được chiến thắng, nhờ cách tiếp cận giản đơn, thực dụng nhưng vô cùng hiệu quả và phù hợp với tư duy chơi bóng của học trò.

Vòng loại Asian Cup 2027 đã xong, giờ là lúc thầy trò ông Kim tiếp tục trẻ hóa và tái thiết lực lượng cho đích ngắm vô địch AFF Cup 2026 (diễn ra vào tháng 7 năm nay) và vượt qua vòng bảng sân chơi châu Á vào tháng 1.2027.