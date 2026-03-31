HLV Hudson sung sướng vì đội tuyển Thái Lan ‘thoát hiểm’, Madam Pang hành động rất bất ngờ

Ngày hạnh phúc của đội tuyển Thái Lan

Do thua 1-3 ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan buộc phải thắng trong trận đấu diễn trên sân Rajamangala vào tối 31.3. Với tâm thế đó, đội chủ nhà ngay chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc và mở tỷ số từ sớm nhờ công của Suphanan Bureerat ở phút 14. Dù vậy, kể từ thời điểm đó, đội tuyển Thái Lan chơi không tốt và thậm chí còn bị Turkmenistan gỡ hòa 1-1 ở phút 60. Phải rất may mắn, ở phút 89, Manuel Tom Bihr mới ghi bàn quyết định, khép lại trận đấu đầy kịch tính.

Với trận thắng 2-1, đội tuyển Thái Lan có 15 điểm sau 6 trận, vượt qua chính Turkmenistan để giành ngôi đầu bảng D, qua đó chính thức góp mặt tại VCK Asian Cup 2027.

Phát biểu sau trận, HLV Anthony Hudson không giấu được niềm vui: “Tôi rất tự hào về tất cả các cầu thủ. Đây là trận đấu mà mọi người đều hiểu tầm quan trọng của nó. Chiến thắng này giúp chúng tôi giành vé dự Asian Cup, và đó là điều quan trọng nhất”.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh yếu tố chiến thuật và tinh thần: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho lối chơi thể lực và bóng dài của đối thủ. Có những thời điểm rất khó khăn, đặc biệt khi bị gỡ hòa, nhưng các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi thực sự hài lòng và sung sướng”.

HLV Anthony Hudson giúp đội tuyển Thái Lan có mặt ở VCK Asian Cup 2027 ẢNH: FAT

Ông Anthony Hudson cũng thẳng thắn thừa nhận áp lực trước trận mà ông cùng đội tuyển Thái Lan đối mặt là rất lớn. Vì thế, theo ông, chiến thắng này với đội tuyển Thái Lan càng ý nghĩa hơn. HLV Anthony Hudson nhấn mạnh: “Nếu không thể giành vé, đó sẽ là bất lợi lớn cho bóng đá Thái Lan. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị theo cách giảm bớt áp lực cho cầu thủ. Cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra theo cách tốt đẹp nhất”.

Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin gọi đây là “ngày hạnh phúc” của toàn đội: “Chúng tôi biết mình phải thắng. Sau khi bị gỡ hòa, toàn đội có chút mất kiểm soát, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đây là chiến thắng dành cho người hâm mộ”.

Chanathip Songkrasin cũng dành lời khen cho đàn anh Theerathon Bunmathan - cầu thủ tỏa sáng ở trận đấu này với 2 kiến tạo: “Với tôi, đó là cầu thủ rất khó thay thế. Cái chân trái của anh ấy có thể tạo ra khác biệt và quyết định trận đấu”.

Madam Pang có hành động khiến truyền thông Thái Lan bất ngờ ẢNH: FBVN

Đáng chú ý, theo Thairath, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (bà Nualphan Lamsam), đã có hành động đặc biệt, khiến nhiều phóng viên bất ngờ khi xuất hiện trước ống kính, trực tiếp gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên sóng truyền hình.

Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski

Bà Madam Pang chia sẻ trong xúc động: “Đây là một trận đấu rất kịch tính. Trong bóng đá, bạn phải thắng, hòa là không đủ. Tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển”.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà Madam Pang còn nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của chiến thắng: “Tôi hy vọng 3 điểm hôm nay sẽ mang lại niềm vui cho người dân Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Đây là món quà mà đội tuyển muốn gửi đến tất cả mọi người”.