Thể thao Bóng đá Quốc tế

FIFA chính thức cập nhật tin cực vui, đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới: Hạng 98!

Giang Lao
31/03/2026 23:04 GMT+7

Tối 31.3, bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực đã chính thức cập nhật, đội tuyển Việt Nam sau trận thắng Malaysia với tỷ số 3-1 đã được cộng 9,67 điểm để có số điểm tích lũy 1.225,67 điểm vươn lên vị trí thứ 98 thế giới.

'Đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội'

Với việc trở lại tốp 100 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã cụ thể một hành trình vượt khó đầy ngoạn mục và trở lại nơi vốn thuộc về mình trước đây, khi từng có nhiều năm đứng ở tốp đầu này dưới thời HLV Park Hang-seo.

Bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực đã chính thức cập nhật, với đội tuyển Việt Nam xếp hạng 98 thế giới tối 31.3

Ảnh: Chụp màn hình FIFA.com

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sau khi vô địch AFF Cup 2024, giành vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, tiếp tục trở lại tốp 100 thế giới. Đây được xem như một khởi đầu mới, bắt đầu hành trình trở lại đấu trường Asian Cup với một khí thế hoàn toàn mạnh mẽ.

Theo kênh Astro Arena, đội tuyển Việt Nam đã chứng minh sức mạnh vượt trội của mình trong trận tái đấu, khiến đội tuyển Malaysia không có bất cứ cơ hội nào để lội ngược dòng.

Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski

"Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành chiến dịch bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích bất bại, sau khi đánh bại thuyết phục đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-1 trong cuộc gặp trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 31.3. 

"Những chiến binh sao vàng" đã không cho Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển đội tuyển Malaysia) bất cứ cơ hội nào có thể hy vọng để lật ngược thế cờ", Astro Arena, kênh truyền hình nổi tiếng ở Malaysia, nhấn mạnh và thêm rằng: "Mọi hy vọng còn lại của đội tuyển Malaysia cũng bị dập tắt".

"Đội tuyển Malaysia quyết thi đấu một trận vì danh dự, thế nhưng nỗ lực này nhanh chóng bị dập tắt khi đội tuyển Việt Nam với khát vọng chứng minh sức mạnh của mình sau trận đấu ở Bukit Jalil hồi tháng 6.2025, đã sớm xé nát hàng thủ đội bóng của ông Peter Clamovski bằng bàn mở tỷ số từ sớm ngay phút thứ 6 của Duy Mạnh ghi sau pha đá phạt góc hoàn hảo của Tiến Anh", Astro Arena tường thuật.

Chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son bùng nổ với cú đúp cho đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Minh Tú

Ngay đầu hiệp 2, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son bùng nổ với cú đúp bàn thắng ghi các phút 51 và 59, khiến đội tuyển Malaysia gần như sụp đổ. Trong các bàn thắng này, hàng thủ đội tuyển Malaysia gần như mất hút để Hoàng Hên và Tiến Anh tung các đường chuyền như đặt cho Xuân Son lập công, theo Astro Arena.

Bàn gỡ của Endrick ghi từ chấm 11 m phút 77 đã nhen nhóm lại hy vọng và cả nỗ lực của Faisal Halim sau đó, nhưng đó chỉ là giúp an ủi cho tinh thần của đội tuyển Malaysia không bị sụp đổ. 

Việc Harimau Malaya nỗ lực lật ngược thế cờ gần như là bất thành, khi đội tuyển Việt Nam kiểm soát lại trận đấu và không cho đội tuyển Malaysia thêm bất kỳ cơ hội nào cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trong khi đó, theo New Straits Times: "HLV Cklamovski đã nhận thất bại đầu tiên trên cương vị HLV đội tuyển Malaysia (có lẽ báo này không tính trận đã bị AFC xử thua tỷ số 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu). 

Chiến thắng đã giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng, đạt số điểm tối đa (18 điểm) sau 6 trận đấu, qua đó giành vé vào vòng chung kết một cách xứng đáng với tư cách là đội nhất bảng F.

Đội tuyển Malaysia đã phải trả giá vì sự trừng phạt trước đó, qua vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ gốc ngoại. Và khi những cầu thủ trái phép này không còn nữa, bộ mặt thật sự của đội tuyển Malaysia đã lộ diện và cho thấy, chúng ta hoàn toàn thua xa đội tuyển Việt Nam. Kỷ lục tiếp tục thua lại nối kéo dài đến giờ là 12 năm, vẫn chưa một lần nào thắng được đối thủ cùng khu vực này".

