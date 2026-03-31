HLV Kim Sang-sik khen Xuân Son, Hoàng Hên; HLV Malaysia tâm phục khẩu phục

Sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia tối 31.3, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự hài lòng khi đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng.

Phát biểu trong buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đến sân Thiên Trường cổ vũ, đồng thời dành nhiều lời khen cho các học trò.

Ông chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức, Quang Hải đã đóng góp lớn vào chiến thắng. Đây là kết quả xứng đáng với toàn đội”.

Trong trận đấu này, Xuân Son tiếp tục là điểm sáng khi ghi 2 bàn thắng, trong khi Hoàng Hên hoạt động năng nổ và góp phần quan trọng trong lối chơi chung. Theo HLV Kim Sang-sik, màn thể hiện của bộ đôi này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để định hình vai trò phù hợp trên hàng công.

Ông cho biết việc thử nghiệm Hoàng Hên ở nhiều vị trí thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực và cầu thủ này phù hợp nhất khi chơi ở hành lang phải. Sự phối hợp ăn ý giữa Hoàng Hên và Xuân Son cũng được xem là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng lý giải việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuộc CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội trong đợt tập trung lần này. Ông đánh giá đây là những cầu thủ có phong độ ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật, dù phải thi đấu với mật độ dày ở cấp CLB.

Ông Kim nói: “Dù thể lực bị ảnh hưởng, họ vẫn thi đấu nỗ lực và thể hiện chất lượng trong màu áo đội tuyển. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm những nhân tố mới”,

Ở phía bên kia, HLV Peter Cklamovski của Malaysia thừa nhận đội bóng của ông gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng việc thủng lưới sớm đã khiến Malaysia rơi vào thế bất lợi, dù các học trò vẫn nỗ lực tạo ra một số cơ hội trong hiệp 2.

Chiến lược gia người Úc chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng và có một vài cơ hội, nhưng đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Tôi vẫn tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ”.

Chiến thắng này không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi trận ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027, mà còn mang lại sự tự tin cho ban huấn luyện trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới các giải đấu lớn sắp tới.