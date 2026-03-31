Video Thể thao

Xuân Son, Duy Mạnh rực sáng, đội tuyển Việt Nam thắng dễ Malaysia

TT Phát triển Nội dung số
31/03/2026 22:00 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sớm áp đặt thế trận và tận dụng tốt cơ hội để đánh bại Malaysia 3-1, trong đó Xuân Son tỏa sáng với cú đúp sau khi Duy Mạnh mở tỷ số.

Tối 31.3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về mặt kết quả, hai đội vẫn chơi với tốc độ cao và tinh thần cống hiến ngay từ những phút đầu.

Đội tuyển Việt Nam sớm tạo khác biệt ở phút thứ 6 khi Duy Mạnh tận dụng tốt tình huống phạt góc để đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ nhà hưng phấn hơn, nhưng Malaysia cũng nhanh chóng đáp trả bằng cách đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép. Đã có những thời điểm hàng thủ đội tuyển Việt Nam bộc lộ khoảng trống, tuy nhiên đối thủ lại thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Hoàng Đức suýt ghi bàn với cú sút xa dội cột dọc, trong khi hàng công vẫn gặp khó khi Xuân Son bị theo kèm chặt và chưa thể hiện được nhiều trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên rõ ràng hơn khi đội tuyển Việt Nam gia tăng sức ép và tận dụng tốt các pha bóng biên. Xuân Son, sau hiệp đấu đầu tiên khá mờ nhạt, đã bùng nổ với 2 pha đánh đầu liên tiếp để nâng tỷ số lên 3-0, giúp đội chủ nhà nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu.

Bộ ba Hoàng Hên - Duy Mạnh - Xuân Son đã tỏa sáng trong trận đấu với Malaysia

ẢNH: MINH TÚ

Khi thế trận gần như an bài, Malaysia có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm phạt đền. Bàn thắng này giúp đội khách chơi quyết tâm hơn trong những phút cuối, thậm chí có thêm cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chơi hiệu quả hơn và biết cách tận dụng thời cơ, đặc biệt là sự tỏa sáng đúng lúc của Xuân Son.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

