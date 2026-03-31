Theo New Straits Times, nhà phân tích bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng đội tuyển Malaysia không cần vị trí CEO và phó CEO, khi thực tế nhiều năm trước đội bóng vẫn vận hành hiệu quả mà không cần mô hình này.

Theo ông Pekan, kể từ khi đội tuyển Malaysia áp dụng cơ cấu tổ chức mới dưới sự quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển đã vướng vào nhiều vấn đề, nổi bật là bê bối liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Chuyên gia bóng đá: Đội tuyển Malaysia không cần CEO

Nghi vấn về vai trò CEO đội tuyển Malaysia

Ông Pekan chỉ ra rằng CEO của đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend, từng phủ nhận chức danh của mình trong quá trình FIFA điều tra vụ làm giả hồ sơ liên quan đến điều kiện thi đấu.

Sau đó, dư luận tiếp tục bất ngờ khi phát hiện ông Friend không làm việc tại Malaysia mà chủ yếu điều hành từ xa tại Canada.

Ông cũng cho biết việc ông Friend tự nhận chỉ là cố vấn thay vì CEO trong quá trình làm việc với FIFA đã khiến nhiều người bức xúc. Theo ông, FAM cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của cá nhân này.

Tranh cãi lan rộng và hệ lụy từ cách vận hành

Không chỉ dừng lại ở CEO, ông Pekan cũng đề cập đến vai trò của phó CEO Stanley Bernard. Ông cho rằng trước đây sự hiện diện của ông Bernard khá mờ nhạt, nhưng gần đây mới thấy rõ vai trò khi trực tiếp điều hành công việc tại Malaysia.

Theo ông Pekan, Stanley Bernard dường như là người xử lý phần lớn công việc thực tế của đội tuyển, thay mặt CEO trong nhiều hoạt động.

Nhà phân tích này cũng so sánh tình huống của Malaysia với trường hợp HLV Jurgen Klinsmann tại Hàn Quốc, người từng bị chỉ trích vì làm việc từ xa. Ông cho rằng trong bóng đá, việc điều hành từ xa là không thực tế khi các quyết định cần được đưa ra liên tục.

Ông Pekan cũng nhắc đến sự cố tại CAFA Nations Cup, khi đội tuyển Malaysia rút lui vào phút chót, gây ảnh hưởng đến quan hệ với các đối tác. Theo ông, đây là sai lầm thuộc về phía lãnh đạo, khi ban tổ chức đã thông báo sớm về kế hoạch thi đấu.

Ông cho rằng quyết định này không nên xảy ra với một người có kinh nghiệm, và cuối cùng đã khiến FAM rơi vào thế bị động. Trước hàng loạt vấn đề, ông Pekan nhấn mạnh đã đến lúc FAM cần xem xét lại toàn bộ mô hình vận hành, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim nói với Timesport: "Sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 tại vòng loại Asian Cup, bộ phận này gần như vô dụng. Không còn trận đấu lớn nào. Những người như CEO Rob Friend và các nhân sự hưởng lương cao khác không còn cần thiết".

CEO Rob Friend bị đặt dấu hỏi về vai trò thực sự

Ở góc nhìn rộng hơn, những phát biểu của ông Zakaria Rahim cho thấy áp lực đang dồn mạnh lên bộ máy điều hành đội tuyển Malaysia, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn.mà còn ở cách tổ chức và vận hành. Ông cho rằng sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3, bộ phận điều hành hiện tại gần như không còn nhiều vai trò khi thiếu các mục tiêu lớn, trong khi vẫn duy trì những vị trí có mức đãi ngộ cao như CEO Rob Friend.

Theo ông Zakaria Rahim, vấn đề không chỉ nằm ở hiệu quả công việc mà còn ở sự hiện diện và trách nhiệm. Ông chỉ ra việc ông Rob Friend khó liên lạc, không thường xuyên có mặt tại Malaysia và thiếu vai trò lãnh đạo rõ ràng đã tạo ra khoảng trống trong điều hành. Trong khi đó, phó CEO Stanley Bernard cũng ít xuất hiện trước truyền thông, khiến HLV trưởng Peter Cklamovski phải đứng ra xử lý cả những vấn đề ngoài chuyên môn.