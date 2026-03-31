Do Đinh Quang Kiệt chưa kịp bình phục chấn thương, HLV Đinh Hồng Vinh bố trí bộ 3 trung vệ mới gồm Bảo Long, Quốc Anh và Nguyên Hoàng. Ở hai hành lang, Lê Đình Long Vũ và Quốc Toản được trao cơ hội, trong khi tuyến giữa là sự kết hợp của Quang Vinh và Công Phương. Trên hàng công, Minh Tâm đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Văn Thuận và Nguyễn Vadim.

Tổng cộng, U.23 Việt Nam có tới 6 sự thay đổi so với trận gặp U.23 Thái Lan, cho thấy rõ định hướng thử nghiệm đội hình của ban huấn luyện.

U.23 Việt Nam thử nghiệm đội hình, khép lại giải CFA Team China 2026 với nhiều bài học

Trước áp lực buộc phải thắng đậm để cạnh tranh ngôi vô địch, U.23 Trung Quốc chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đã tổ chức phòng ngự khá kín kẽ, hạn chế được nhiều tình huống nguy hiểm của đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp 1.

Dẫu vậy, bước ngoặt đã đến ở cuối hiệp khi đội chủ nhà bất ngờ có bàn mở tỷ số từ cú sút xa đẹp mắt của Du Yuezheng. Tình huống này khiến hàng thủ U.23 Việt Nam không kịp trở tay.

Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Sự xuất hiện của Thắng Long giúp hành lang phải trở nên năng động hơn, tạo ra nhiều pha lên bóng có nét.

Sau đó, hàng loạt cầu thủ trẻ như Bá Đạt, Đăng Dương được tung vào sân. U.23 Việt Nam dần tạo được thế trận tốt hơn và có một số cơ hội đáng chú ý. Đáng tiếc nhất là tình huống Đăng Dương thoát xuống đối mặt nhưng không thể tận dụng để ghi bàn gỡ hòa.

Những phút cuối, U.23 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép, song sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến đội bóng không thể tìm được bàn thắng. Chung cuộc, U.23 Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước U.23 Trung Quốc.

Dù để thua 2 trận liên tiếp, hành trình của U.23 Việt Nam tại giải vẫn mang nhiều ý nghĩa tích cực. Đội hình với nòng cốt là các cầu thủ trẻ đã thi đấu tự tin trước những đối thủ mạnh sử dụng lực lượng U.23 chất lượng.

Kết thúc giải đấu, U.23 Triều Tiên giành chức vô địch, U.23 Trung Quốc xếp thứ nhì, trong khi U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam lần lượt đứng sau. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu dài hạn.