Đội tuyển Thái Lan thắng Turkmenistan phút 89, lách khe cửa hẹp giành vé Asian Cup 2027

Màn so tài giữa đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan được xem là trận “chung kết” của bảng D, giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Trước khi trận đấu này diễn ra, đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm. Dù vậy, do thua 1-3 ở lượt đi nên đội tuyển Thái Lan phải xếp thứ 2 do thua hệ số đối đầu. Vì thế, “Voi chiến” buộc phải thắng Turkmenistan ở trận lượt về nếu muốn có mặt ở giải châu Á.

Đội tuyển Thái Lan (trái) rơi vào thế khó trước khi bước vào lượt đấu cuối ẢNH: FAT

Với mục tiêu giành 3 điểm, đội tuyển Thái Lan tung ra đội hình rất mạnh, thiên về tấn công. Những ngôi sao như Theerathon Bunmathan, Chanathip hay Supachai Chaided đều được HLV Anthony Hudson sử dụng ngay từ đầu. Ngay từ đầu trận, đội chủ sân Rajamangala cũng thi đấu áp đảo ở mặt trận tấn công, kiểm soát bóng đến hơn 60%. Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải, Theerathon Bunmathan tạt bóng chính xác để Suphanan Bureerat đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Thái Lan vẫn nắm thế chủ động. Thay vì dùng nhiều bóng bổng như khoảng đầu trận, đội chủ nhà tự tin dùng nhiều bóng ngắn ở trung lộ để tiếp cận khung thành Turkmenistan. Chỉ tính riêng hiệp 1, đội tuyển Thái Lan có đến 6 lần dứt điểm, gấp 3 lần Turkmenistan. Đáng tiếc, các tiền đạo của họ tận dụng không tốt nên không thể ghi thêm bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Turkmenistan tỏ ra bế tắc. Khác với trận lượt đi, đại diện Trung Á tấn công một cách rời rạc, không thể tiếp cận khung thành đội tuyển Thái Lan. Dù rất cố gắng nhưng Turkmenistan chỉ có 2 lần dứt điểm trong hiệp 1 và không lần nào bóng đi trúng đích.

Suphanan Bureerat (21) giúp đội tuyển Thái Lan có bàn dẫn trước ẢNH: FAT

Bàn thắng cảm xúc phút 89, đội tuyển Thái Lan có mặt ở VCK châu Á

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan bất ngờ chơi chậm, nhường thế trận cho Turkmenistan. So với hiệp đấu trước đó, các học trò của HLV Anthony Hudson đánh mất hoàn toàn khu vực trung tuyến, để Turkmenistan có nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội, phút 60, đội tuyển Turkmenistan tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Người giúp đội khách có niềm vui là Teymur Charyyev với cú sút xa đẳng cấp, không cho thủ thành Patiwat Khammai bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Bất ngờ bị thủng lưới, đội tuyển Thái Lan phải chơi “tất tay”, tung tất cả những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Trong khoảng 30 phút cuối trận, đội tuyển Thái Lan liên tục gây sức ép, khiến khung thành Turkmenistan chao đảo. Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Thái Lan cũng có đến 14 lần dứt điểm. Sau nhiều nỗ lực, phút 89, Manuel Tom Bihr - cầu thủ gốc Đức đánh đầu ở cự ly gần, ấn định trận thắng cảm xúc 2-1 cho đội tuyển Thái Lan.

Bàn thắng cảm xúc đưa đội tuyển Thái Lan đến VCK châu Á

Đánh bại Turkmenistan 2-1, đội tuyển Thái Lan có 15 điểm sau 6 trận. “Voi chiến” cũng vượt mặt Turkmenistan, giành ngôi đầu bảng D để chính thức có mặt ở VCK Asian Cup 2027. Xét rộng ra, đội tuyển Thái Lan là đại diện thứ 4 ở Đông Nam Á, sau đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Singapore có mặt ở sân chơi số 1 châu Á ở cấp độ đội tuyển.