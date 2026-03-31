Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Thái Lan thắng Turkmenistan phút 89, lách khe cửa hẹp giành vé Asian Cup 2027

Văn Trình
31/03/2026 21:33 GMT+7

Dù thi đấu có phần vất vả nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn đánh bại Turkmenistan 2-1, qua đó chính thức có mặt ở VCK Asian Cup 2027.

Màn so tài giữa đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan được xem là trận “chung kết” của bảng D, giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Trước khi trận đấu này diễn ra, đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm. Dù vậy, do thua 1-3 ở lượt đi nên đội tuyển Thái Lan phải xếp thứ 2 do thua hệ số đối đầu. Vì thế, “Voi chiến” buộc phải thắng Turkmenistan ở trận lượt về nếu muốn có mặt ở giải châu Á.

Đội tuyển Thái Lan (trái) rơi vào thế khó trước khi bước vào lượt đấu cuối

ẢNH: FAT

Với mục tiêu giành 3 điểm, đội tuyển Thái Lan tung ra đội hình rất mạnh, thiên về tấn công. Những ngôi sao như Theerathon Bunmathan, Chanathip hay Supachai Chaided đều được HLV Anthony Hudson sử dụng ngay từ đầu. Ngay từ đầu trận, đội chủ sân Rajamangala cũng thi đấu áp đảo ở mặt trận tấn công, kiểm soát bóng đến hơn 60%. Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh phải, Theerathon Bunmathan tạt bóng chính xác để Suphanan Bureerat đánh đầu, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Thái Lan.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Thái Lan vẫn nắm thế chủ động. Thay vì dùng nhiều bóng bổng như khoảng đầu trận, đội chủ nhà tự tin dùng nhiều bóng ngắn ở trung lộ để tiếp cận khung thành Turkmenistan. Chỉ tính riêng hiệp 1, đội tuyển Thái Lan có đến 6 lần dứt điểm, gấp 3 lần Turkmenistan. Đáng tiếc, các tiền đạo của họ tận dụng không tốt nên không thể ghi thêm bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Turkmenistan tỏ ra bế tắc. Khác với trận lượt đi, đại diện Trung Á tấn công một cách rời rạc, không thể tiếp cận khung thành đội tuyển Thái Lan. Dù rất cố gắng nhưng Turkmenistan chỉ có 2 lần dứt điểm trong hiệp 1 và không lần nào bóng đi trúng đích.

Suphanan Bureerat (21) giúp đội tuyển Thái Lan có bàn dẫn trước

ẢNH: FAT

Bàn thắng cảm xúc phút 89, đội tuyển Thái Lan có mặt ở VCK châu Á

Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan bất ngờ chơi chậm, nhường thế trận cho Turkmenistan. So với hiệp đấu trước đó, các học trò của HLV Anthony Hudson đánh mất hoàn toàn khu vực trung tuyến, để Turkmenistan có nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội, phút 60, đội tuyển Turkmenistan tìm được bàn gỡ hòa 1-1. Người giúp đội khách có niềm vui là Teymur Charyyev với cú sút xa đẳng cấp, không cho thủ thành Patiwat Khammai bất kỳ cơ hội nào để cản phá. 

Bất ngờ bị thủng lưới, đội tuyển Thái Lan phải chơi “tất tay”, tung tất cả những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Trong khoảng 30 phút cuối trận, đội tuyển Thái Lan liên tục gây sức ép, khiến khung thành Turkmenistan chao đảo. Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Thái Lan cũng có đến 14 lần dứt điểm. Sau nhiều nỗ lực, phút 89, Manuel Tom Bihr - cầu thủ gốc Đức đánh đầu ở cự ly gần, ấn định trận thắng cảm xúc 2-1 cho đội tuyển Thái Lan.

Bàn thắng cảm xúc đưa đội tuyển Thái Lan đến VCK châu Á

Đánh bại Turkmenistan 2-1, đội tuyển Thái Lan có 15 điểm sau 6 trận. “Voi chiến” cũng vượt mặt Turkmenistan, giành ngôi đầu bảng D để chính thức có mặt ở VCK Asian Cup 2027. Xét rộng ra, đội tuyển Thái Lan là đại diện thứ 4 ở Đông Nam Á, sau đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Singapore có mặt ở sân chơi số 1 châu Á ở cấp độ đội tuyển. 

Tin liên quan

U.23 Thái Lan thua đậm U.23 Triều Tiên, chính thức hết cơ hội vô địch giải giao hữu Trung Quốc

U.23 Thái Lan thua đậm U.23 Triều Tiên, chính thức hết cơ hội vô địch giải giao hữu Trung Quốc

Chiều 31.3, U.23 Triều Tiên đã làm nên bất ngờ khi đánh bại U.23 Thái Lan 3-1 ở lượt đấu cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

Messi thi đấu trận cuối cùng với đội tuyển Argentina trên sân nhà trước World Cup

Lịch thi đấu tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026: Đội tuyển Ý vượt khó

Khám phá thêm chủ đề

Asian Cup 2027 Đội tuyển thái lan Đông Nam Á đội tuyển Việt Nam châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận