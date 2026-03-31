CFA Team China 2026

U.23 Thái Lan thua đậm U.23 Triều Tiên, chính thức hết cơ hội vô địch giải giao hữu Trung Quốc

Văn Trình
31/03/2026 15:59 GMT+7

Chiều 31.3, U.23 Triều Tiên đã làm nên bất ngờ khi đánh bại U.23 Thái Lan 3-1 ở lượt đấu cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

Sau 2 lượt đấu, U.23 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch CFA Team China 2026 khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Với cục diện hiện tại, U.23 Thái Lan có quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp họ đăng quang, trong khi một trận hòa vẫn có thể đủ nếu U.23 Trung Quốc không thể đánh bại U.23 Việt Nam ở trận đấu sau đó.

U.23 Thái Lan (trái) rộng cửa vô địch nếu thắng U.23 Triều Tiên

ẢNH: FAT

U.23 Thái Lan lép vế hoàn toàn trong hiệp 1

Với mục tiêu thắng trận, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã tung ra đội hình mạnh nhất. Hai cầu thủ được đánh giá rất cao trên hàng công là Kakana Khamyok và Thanakrit Chotmuangpak tiếp tục được xếp đá chính. Trong khi ở hàng thủ, hậu vệ mang 2 dòng máu Ma Rốc - Thái Lan, Usamma Thiengkham vừa trở lại sau án treo giò, ngay lập tức được xếp đá chính.

Nhưng dù quyết tâm, U.23 Thái Lan LẠI gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trước đội U.23 Triều Tiên có nền tảng thể lực tốt, chơi quyết tâm các cầu thủ trẻ “Voi chiến” chỉ có đúng 2 lần dứt điểm. Tuy nhiên, các cú sút của U.23 Thái Lan đều đi quá nhẹ, không thể thắng được thủ thành của U.23 Triều Tiên.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, ở hàng thủ U.23 Thái Lan phải vất vả chống đỡ các tình huống lên bóng của U.23 Triều Tiên. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 19, An Kyong Ung kết thúc pha dàn xếp đẹp mắt, mở tỷ số cho U.23 Triều Tiên. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 28, Ri Il Song giúp U.23 Triều Tiên được hưởng phạt đền. Đích thân Ri Il Song thực hiện và anh dễ dàng đánh lừa thủ thành U.23 Thái Lan, nhân đôi cách biệt trận đấu cho U.23 Triều Tiên.

U.23 Triều Tiên dồn ép U.23 Thái Lan, dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1

ẢNH: FAT

Bị dẫn trước 2-0, U.23 Thái Lan phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công ở hiệp 2. Nhưng cũng giống hiệp 1, U.23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn vì đánh mất hoàn toàn tuyến giữa vào tay U.23 Triều Tiên. Phải nhờ đến sai lầm của hậu vệ U.23 Triều Tiên ở phút 52, U.23 Thái Lan mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người ghi bàn cho U.23 Thái Lan là Jehanafi Mama sau pha chớp thời cơ và dứt điểm gọn gàng.

Tìm được bàn rút ngắn tỷ số, U.23 Thái Lan vẫn chơi đầy cố gắng. Trong khi đó, U.23 Triều Tiên cũng chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm thêm bàn thắng. Sau nhiều pha ăn miếng trả miếng, phút 87, Chde Kuk tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ U.23 Thái Lan, giúp U.23 Triều Tiên ấn định thắng lợi 3-1.

U.23 Triều Tiên (áo đỏ) bất ngờ sáng cửa vô địch

ẢNH: FAT

Đánh bại U.23 Thái Lan 3-1, U.23 Triều Tiên kết thúc giải CFA Team China 2026 với 5 điểm cùng hiệu số +2. Đồng thời, đội bóng trẻ Triều Tiên hiện cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Nếu U.23 Trung Quốc không thể đánh bại U.23 Việt Nam (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 35) với cách biệt lớn hơn 2 bàn, U.23 Triều Tiên sẽ là nhà vô địch. Trong khi đó, U.23 Thái Lan kết thúc giải với 4 điểm sau 3 trận, không còn cơ hội vô địch. 

Tin liên quan

Indonesia thua chung kết trên sân nhà, báo bản địa vẫn hết lời ca ngợi HLV Herdman

Indonesia thua chung kết trên sân nhà, báo bản địa vẫn hết lời ca ngợi HLV Herdman

Đội tuyển Indonesia đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua đại diện của châu Âu Bulgaria (hạng 87 thế giới) 0-1 trong trận chung kết FIFA Series 2026 diễn ra tối 30.3. Nhưng trái ngược với nỗi tiếc nuối, truyền thông xứ vạn đảo vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho HLV John Herdman.

HLV Thái Lan lo lắng phải thắng Turkmenistan mới đoạt vé châu Á: 'Chúng tôi chuẩn bị kỹ, nhưng…’

Thái Lan tổn thất lớn trước trận tranh vé nóng châu Á, Madam Pang lại ‘hành động’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Thái Lan CFA Giao hữu U.23 Việt Nam U.23 Triều Tiên trung quốc
