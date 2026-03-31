U.23 Thái Lan thua đậm U.23 Triều Tiên, chính thức hết cơ hội vô địch giải giao hữu Trung Quốc

Sau 2 lượt đấu, U.23 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch CFA Team China 2026 khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Với cục diện hiện tại, U.23 Thái Lan có quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp họ đăng quang, trong khi một trận hòa vẫn có thể đủ nếu U.23 Trung Quốc không thể đánh bại U.23 Việt Nam ở trận đấu sau đó.

U.23 Thái Lan (trái) rộng cửa vô địch nếu thắng U.23 Triều Tiên ẢNH: FAT

U.23 Thái Lan lép vế hoàn toàn trong hiệp 1

Với mục tiêu thắng trận, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã tung ra đội hình mạnh nhất. Hai cầu thủ được đánh giá rất cao trên hàng công là Kakana Khamyok và Thanakrit Chotmuangpak tiếp tục được xếp đá chính. Trong khi ở hàng thủ, hậu vệ mang 2 dòng máu Ma Rốc - Thái Lan, Usamma Thiengkham vừa trở lại sau án treo giò, ngay lập tức được xếp đá chính.

Nhưng dù quyết tâm, U.23 Thái Lan LẠI gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Trước đội U.23 Triều Tiên có nền tảng thể lực tốt, chơi quyết tâm các cầu thủ trẻ “Voi chiến” chỉ có đúng 2 lần dứt điểm. Tuy nhiên, các cú sút của U.23 Thái Lan đều đi quá nhẹ, không thể thắng được thủ thành của U.23 Triều Tiên.

Không chỉ bế tắc ở mặt trận tấn công, ở hàng thủ U.23 Thái Lan phải vất vả chống đỡ các tình huống lên bóng của U.23 Triều Tiên. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 19, An Kyong Ung kết thúc pha dàn xếp đẹp mắt, mở tỷ số cho U.23 Triều Tiên. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 28, Ri Il Song giúp U.23 Triều Tiên được hưởng phạt đền. Đích thân Ri Il Song thực hiện và anh dễ dàng đánh lừa thủ thành U.23 Thái Lan, nhân đôi cách biệt trận đấu cho U.23 Triều Tiên.

U.23 Triều Tiên dồn ép U.23 Thái Lan, dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1 ẢNH: FAT

Bị dẫn trước 2-0, U.23 Thái Lan phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công ở hiệp 2. Nhưng cũng giống hiệp 1, U.23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn vì đánh mất hoàn toàn tuyến giữa vào tay U.23 Triều Tiên. Phải nhờ đến sai lầm của hậu vệ U.23 Triều Tiên ở phút 52, U.23 Thái Lan mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Người ghi bàn cho U.23 Thái Lan là Jehanafi Mama sau pha chớp thời cơ và dứt điểm gọn gàng.

Tìm được bàn rút ngắn tỷ số, U.23 Thái Lan vẫn chơi đầy cố gắng. Trong khi đó, U.23 Triều Tiên cũng chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm thêm bàn thắng. Sau nhiều pha ăn miếng trả miếng, phút 87, Chde Kuk tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ U.23 Thái Lan, giúp U.23 Triều Tiên ấn định thắng lợi 3-1.

U.23 Triều Tiên (áo đỏ) bất ngờ sáng cửa vô địch ẢNH: FAT

Đánh bại U.23 Thái Lan 3-1, U.23 Triều Tiên kết thúc giải CFA Team China 2026 với 5 điểm cùng hiệu số +2. Đồng thời, đội bóng trẻ Triều Tiên hiện cũng tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Nếu U.23 Trung Quốc không thể đánh bại U.23 Việt Nam (trận đấu diễn ra lúc 18 giờ 35) với cách biệt lớn hơn 2 bàn, U.23 Triều Tiên sẽ là nhà vô địch. Trong khi đó, U.23 Thái Lan kết thúc giải với 4 điểm sau 3 trận, không còn cơ hội vô địch.