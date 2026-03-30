HLV Thái Lan lo lắng phải thắng đậm Turkmenistan mới đoạt vé châu Á: 'Chúng tôi chuẩn bị kỹ, nhưng…’

Đối thủ Turkmenistan khó chịu, đội tuyển Thái Lan phải cố gắng hết sức

Tại buổi họp báo diễn ra chiều ngày 30.3 trên sân Rajamangala, chiến lược gia người Mỹ cho biết đội tuyển Thái Lan đã có một tuần làm việc hiệu quả. Những cầu thủ triệu tập đều hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng của đội tuyển Thái Lan. Ông Anthony Hudson bày tỏ: “Ban huấn luyện phối hợp rất tốt và các cầu thủ đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Có thể còn vài điều chỉnh nhỏ, nhưng nhìn chung chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Dù vậy, trước cuộc đối đầu với đội tuyển Turkmenistan vào ngày 31.3, HLV Anthony Hudson tỏ ra đặc biệt thận trọng. Ông nhấn mạnh: “Trong bóng đá, bạn không thể đoán trước điều gì – từ thẻ đỏ đến những bước ngoặt bất ngờ. Chúng tôi đều chuẩn bị rất kỹ nhưng không biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Các cầu thủ cần thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất, nhưng vẫn phải giữ được sự kiểm soát và ổn định”.

HLV Anthony Hudson cùng đội tuyển Thái Lan phải thắng đậm ở lượt đấu cuối mới có vé dự giải châu á ẢNH: FAT

Trước khi trận đấu trên sân Rajamangala diễn ra, áp lực dành cho đội tuyển Thái Lan là rất lớn. Sau 5 lượt trận, “Voi chiến” có cùng 12 điểm với đội tuyển Turkmenistan nhưng xếp sau do thua đối đầu (thua 1-3 ở lượt đi). Điều này buộc thầy trò HLV Anthony Hudson phải giành chiến thắng, thậm chí thắng đậm, nếu muốn giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân 43 tuổi đánh giá đối thủ là tập thể giàu thể lực, chơi quyết liệt và không dễ bị bắt bài. Ông Anthony Hudson nhận định: “Chúng tôi đã phân tích hơn 10 trận gần đây của họ, nhưng việc thu thập thông tin chuyên sâu không hề dễ. Dù vậy, toàn đội đã chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó với mọi thay đổi”.

Đáng chú ý, trong sáng 30.3, đội tuyển Thái Lan cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp Turkmenistan. Những cầu thủ kỳ cựu như Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin được giữ lại. Đồng thời, Narubadin Weerawatnodom, Nicholas Mickelson, Supachok Sarachat, Jude Soon-Sup-Bell hay cả các chân sút vừa được đôn lên từ đội U.23 như Anan Yodsangwan, Seksan Ratree cũng góp mặt.

Với chiều sâu lực lượng được đánh giá khá tốt, HLV Anthony Hudson nhận xét: “Ở những trận đấu như thế này, không chỉ 11 người đá chính, mà cả những người vào sân từ ghế dự bị cũng có thể tạo khác biệt. Tôi tin tất cả đều có thể thay đổi cục diện”.

“Tôi muốn sân Rajamangala được lấp đầy. Người hâm mộ có thể tạo ra khác biệt rất lớn, gây áp lực lên đối thủ ngay từ lúc khởi động”, ông Anthony Hudson bày tỏ.

Trong khi đó, tiền vệ Thanawat Suengchitthawon cũng tỏ ra quyết tâm: “Đây là trận đấu đặc biệt, và chúng tôi sẽ thi đấu như những chiến binh. Hy vọng người hâm mộ sẽ đến và tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội”.

HLV Anthony Hudson tự tin rằng các học trò sẽ vượt khó ẢNH: FAT

Dù khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng, HLV Anthony Hudson vẫn giữ sự tỉnh táo khi nhấn mạnh toàn đội cần chú trọng thời gian, tránh việc hưng phấn quá mức và dẫn đến sai lầm. HLV người Mỹ kết luận: “Bóng đá kéo dài 90 phút. Không phải cứ lao lên ngay từ đầu là có thể giải quyết trận đấu. Điều quan trọng là khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chúng ta là đội chiến thắng”.