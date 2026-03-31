Thể thao Bóng đá Quốc tế

Indonesia thua chung kết trên sân nhà, báo bản địa vẫn hết lời ca ngợi HLV Herdman

Văn Trình
31/03/2026 03:11 GMT+7

Đội tuyển Indonesia đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua đại diện của châu Âu Bulgaria (hạng 87 thế giới) 0-1 trong trận chung kết FIFA Series 2026 diễn ra tối 30.3. Nhưng trái ngược với nỗi tiếc nuối, truyền thông xứ vạn đảo vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho HLV John Herdman.

"Đội tuyển Indonesia chơi hay nhưng thua đáng tiếc"

Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, ngay từ đầu trận, đội tuyển nước này cho thấy sự chủ động khi kiểm soát bóng tốt và đẩy cao đội hình tấn công dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Những điều chỉnh của HLV John Herdman trong đội hình xuất phát – với sự góp mặt của các gương mặt như Emil Audero, Justin Hubner hay Joey Pelupessy – giúp đội chủ nhà duy trì thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, bước ngoặt lại đến từ sai lầm cá nhân, khi Kevin Diks phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 38, tạo điều kiện để Marin Petkov ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền.

CNN Indonesia nhận xét: “Dù bị dẫn bàn, các học trò của HLV John Herdman vẫn giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát. Sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia thậm chí gia tăng sức ép với hàng loạt sự thay đổi nhân sự, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ không thể tìm được bàn gỡ. Những cơ hội đáng chú ý của Ole Romeny hay Rizky Ridho đều lần lượt bị khung thành và thủ môn Bulgaria từ chối”.

Đội tuyển Indonesia chỉ về nhì ở giải FIFA Series 2026

Ngoài lối chơi ấn tượng, điều khiến báo chí Indonesia hài lòng còn đến từ những hành động HLV John Herdman làm bên ngoài đường biên. CNN Indonesia mô tả: “Chiến lược gia người Anh liên tục chỉ đạo, di chuyển và tương tác cùng các trợ lý trong suốt trận đấu. Sự nhiệt huyết và cách tổ chức ban huấn luyện được đánh giá là điểm sáng lớn, thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp và gắn kết”.

Trong khi đó, trang Bola Times nhận định, đội tuyển Indonesia đã “theo kịp và thậm chí áp đảo thế trận” trước đội hơn mình đến gần 40 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Bulgaria, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng. Dù không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng, màn trình diễn này vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển Indonesia dưới thời HLV John Herdman. Những sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2, với sự xuất hiện của Elkan Baggott hay Ivar Jenner, cũng mang lại tín hiệu tích cực về chiều sâu đội hình.

Trang Bola Times bình luận: “Thất bại trong trận chung kết chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối, nhưng với giới chuyên môn lẫn CĐV Indonesia, đây không phải là bước lùi. Ngược lại, HLV John Herdman cho chúng ta niềm tin rằng ông đang đặt nền móng cho một tập thể giàu tính tổ chức, bản lĩnh và có khả năng cạnh tranh ở những sân chơi lớn hơn trong tương lai. Trong bối cảnh bóng đá Indonesia đang trên đà chuyển mình, trận thua trước Bulgaria là rất cần thiết, để đội tuyển “Garuda” hoàn thiện hơn trên hành trình chinh phục các mục tiêu dài hạn”.

HLV John Herdman nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Indonesia

Với thất bại 0-1 trước đội tuyển Bulgaria ở chung kết FIFA Series, đội tuyển Indonesia bị trừ 3.81 điểm. Dù vậy, đại diện Đông Nam Á không tụt hạng, vẫn xếp vị trí 121 thế giới khi có tổng điểm là 1.144,88 điểm. Trước đó, khi thắng đội tuyển St. Kitts & Nevis (thuộc khu vực CONCACAF - Bắc, Trung Mỹ và Caribe) ở bán kết, Indonesia được cộng 3,96 điểm.

FIFA Series 2026 sẽ là phiên bản thứ hai giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức (lần đầu diễn ra năm 2024), bao gồm các trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia từ các liên đoàn châu lục khác nhau. Đây là giải đấu thuộc sáng kiến mới của FIFA, nhằm làm sôi động lịch thi đấu quốc tế và đa dạng các trận đấu. Trong FIFA Series, mỗi đội tuyển quốc gia có cơ hội đối đầu với các đội tuyển từ liên đoàn khác.

Tin liên quan

HLV Thái Lan lo lắng phải thắng Turkmenistan mới đoạt vé châu Á: 'Chúng tôi chuẩn bị kỹ, nhưng…'

Trước trận đấu quan trọng giữa đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan (31.3) tại lượt đấu cuối bảng D, vòng loại Asian Cup 2027, HLV Anthony Hudson thừa nhận những yếu tố khó lường có thể ảnh hưởng đến cục diện, dù ông và các học trò đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Madam Pang sốt ruột tăng tiền thưởng 4 tỉ đồng cho đội tuyển Thái Lan trước trận sống còn

Đội tuyển Việt Nam rộng đường vào tốp 100 thế giới, đối thủ Trinidad & Tobago rớt đến 5 bậc

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Indonesia Giao hữu FIFA Đông Nam Á Hà Lan
