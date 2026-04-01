U.23 Việt Nam gặt hái nhiều bài học bổ ích

Đội U.23 VN khép lại hành trình trui rèn, tích lũy kinh nghiệm trận mạc tại giải giao hữu CFA Team China - Tây An 2026 bằng trận thua tối thiểu trước U.23 Trung Quốc. Khá đáng tiếc khi Đinh Quang Kiệt - trung vệ có thể hình tốt nhất (cao 1,96 m) và có lối chơi mạnh mẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương. HLV Đinh Hồng Vinh xếp Nguyên Hoàng đá thòng bên cạnh 2 trung vệ dập Quốc Anh, Bảo Long. Cầu thủ đa năng Lê Đình Long Vũ đá biên phải trong khi Quốc Toàn trấn giữ hành lang trái. Công Phương được ông Vinh kéo về đá giữa sân bên cạnh Quang Vinh. Trên hàng công là bộ ba Nguyễn Vadim, Văn Thuận và Minh Tâm.

Rõ ràng ông Đinh Hồng Vinh ưu tiên thử nghiệm, trao cơ hội trui rèn cho những tài năng trẻ ít được cọ xát quốc tế trong 2 năm qua.

U.23 Việt Nam thử nghiệm đội hình, khép lại giải CFA Team China 2026 với nhiều bài học

Dù vậy, U.23 VN vẫn thể hiện được lối đá bản lĩnh, chắc chắn. Chủ nhà U.23 Trung Quốc với nhiều cầu thủ vừa đoạt ngôi á quân U.23 châu Á 2026, cầm bóng nhiều hơn nhưng hiếm tạo ra cơ hội ăn bàn. Trung Quốc chỉ gặp may với cú sút xa của Du Yuezheng ở phút 45 đã giúp họ có bàn thắng mở tỷ số.

Đội hình xuất phát U.23 VN trong trận gặp U.23 Trung Quốc vào hôm qua 31.3 Ảnh: VFF

N HIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Sang hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh tung Thắng Long vào đá biên phải, đẩy Long Vũ lên đá tiền đạo biên trước khi làm mới hàng tấn công bằng Đăng Dương, Bá Đạt. Những thay đổi này giúp hàng công U.23 VN chơi khởi sắc hơn, trong đó có tình huống Đăng Dương đối mặt thủ môn nhưng không thể ghi bàn. Thua U.23 Trung Quốc 0-1, U.23 VN xếp hạng 4 ở giải giao hữu này. Tuy nhiên, về mặt tổng thể các cầu thủ trẻ của VN đã có giải đấu rất bổ ích. Các cầu thủ cho thấy chuyên môn và tâm lý tốt, không ngại va chạm với các đối thủ cao to và kinh nghiệm hơn.

HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tỏ ra khá hài lòng khi mục tiêu hàng đầu của U.23 VN là giúp cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế để trưởng thành nhanh chóng trong thời gian tới.

Những gương mặt mới toanh như Xuân Trường, Hải Anh, Tuấn Anh… được vào sân ở cuối trận gặp U.23 Trung Quốc cũng rất tự tin và thể hiện khá tốt. Ông Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "Các cầu thủ U.23 VN đã thể hiện được bản lĩnh của mình, chịu áp lực tốt và không hề lép vế so với đội chủ nhà Trung Quốc. U.23 Trung Quốc đã ghi 1 bàn từ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, còn lại không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào suốt cả trận đấu. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng đã nhìn ra những hạn chế của chính mình để khắc phục và tiến bộ hơn trong tương lai".

