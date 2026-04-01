Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Hên nói cực tiếng Việt cực mượt sau trận thắng Malaysia: ‘Không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu’

Hồng Nam
Hồng Nam
01/04/2026 07:43 GMT+7

Trả lời cực mượt bằng tiếng Việt Nam sau trận thắng Malaysia vào tối 31.1, Hoàng Hên đã có những chia sẻ chân thành.

Hoàng Hên nói gì về đội tuyển Việt Nam và Xuân Son?

Sau chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại lượt về vòng loại Asian Cup 2027, tiền vệ Hoàng Hên đã có những chia sẻ đáng chú ý về trận đấu cũng như mục tiêu phía trước của đội tuyển Việt Nam.

"Dù đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết, nhưng Hên xin nhấn mạnh rằng cuộc đối đầu với Malaysia vẫn mang ý nghĩa rất quan trọng. Toàn đội đã thể hiện được sự vượt trội cả về thế trận lẫn khả năng kiểm soát bóng. Việt Nam chơi chủ động, gắn kết và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn so với đối thủ".

Hoàng Hên nói cực tiếng Việt cực mượt sau trận thắng Malaysia: ‘Không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu’- Ảnh 1.

Hoàng Hên chơi rất hay

Ảnh: Minh Tú


Nói về sự phối hợp với Xuân Son, Hên cho rằng đó là điều hết sức tự nhiên. Nhờ pha kiến tạo của Hên, Son đã ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu.

Hoàng Hên chia sẻ: “Cảm xúc khi thi đấu cùng Xuân Son rất bình thường vì cả hai đã hiểu nhau rất rõ. Hôm nay Hên kiến tạo cho Xuân Son, điều đó đến từ sự ăn ý đã được xây dựng từ trước. Không cần nói, chỉ cần nhìn là biết Son di chuyển như thế nào nên phối hợp rất dễ dàng”.

Hoàng Hên nói cực tiếng Việt cực mượt sau trận thắng Malaysia: ‘Không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu’- Ảnh 2.

Bộ đôi hợp nhau từ khi chưa trở thành người Việt Nam

Hoàng Hên nói cực tiếng Việt cực mượt sau trận thắng Malaysia: ‘Không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu’- Ảnh 3.

Giờ càng khăng khít hơn...

Ảnh: Minh Tú

Hoàng Hên nói cực tiếng Việt cực mượt sau trận thắng Malaysia: ‘Không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu’- Ảnh 4.

Anh cũng vui vẻ nhấn mạnh thêm: “Đá cùng Son rất dễ, không cần nói cũng biết Son chạy ở đâu”.

Khi được hỏi về việc thi đấu trên sân Thiên Trường, Hên không giấu được cảm xúc: “Thiên Trường giống như ngôi nhà thứ hai của Hên. Hên đã thi đấu ở đây 3 năm nên rất vui khi được quay trở lại”. 

Sự quen thuộc với mặt sân và bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả chắc chắn đã tiếp thêm động lực cho anh trong trận đấu này.

Hướng đến chặng đường phía trước, Hoàng Hên cho biết anh đang tập trung tối đa cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn vẫn là đội tuyển quốc gia: “Hiện tại Hên đang tập trung cho Hà Nội FC... Sau khi mùa giải kết thúc, Hên sẽ tập trung hoàn toàn cho đội tuyển Việt Nam và mục tiêu là hướng đến chức vô địch”.

Những phát biểu của Hoàng Hên cho thấy sự tự tin, quyết tâm cũng như tinh thần đoàn kết của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn sắp tới.

