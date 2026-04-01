Hoàng Hên, Xuân Son, Duy Mạnh hạnh phúc bên gia đình sau chiến thắng trước Malaysia
Hoàng Hên, Xuân Son, Duy Mạnh hạnh phúc bên gia đình sau chiến thắng trước Malaysia

Quỳnh Phương
01/04/2026 06:48 GMT+7

Sau chiến thắng trước Malaysia, các tuyển thủ Việt Nam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, tạo thêm động lực trước hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2026.

Sau chiến thắng 3-1 trước Malaysia vào tối 31.3 trên sân Thiên Trường, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã có những khoảnh khắc đầy cảm xúc khi tiến về phía khán đài để chung vui cùng gia đình.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều tuyển thủ nhanh chóng tìm đến người thân trong sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Vợ và con của các cầu thủ như Duy Mạnh, Xuân Son, Hoàng Hên đều có mặt trên khán đài để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc đã tạo nên bầu không khí ấm áp, đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng trên sân cỏ trước đó.

Duy Mạnh, người mở tỷ số từ rất sớm, không giấu được cảm xúc khi gặp lại gia đình. Trong khi đó, Xuân Son - nhân vật nổi bật với cú đúp bàn thắng - cũng hạnh phúc bên vợ và các con.

Hoàng Hên, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng góp lớn vào lối chơi chung, cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân. Cầu thủ này xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, hòa mình vào không khí ăn mừng cùng đồng đội và gia đình trên khán đài.

Không chỉ các cầu thủ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cũng trực tiếp xuống sân để chúc mừng và động viên toàn đội.

Chiến thắng trước Malaysia không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng, mà còn mang đến sự tự tin lớn cho toàn đội. Những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình chính là nguồn động lực tinh thần quan trọng, tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ trước chặng đường phía trước.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2026. Đáng chú ý, vào tháng 7 tới, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng sẽ có sự chuẩn bị dài hạn cho vòng chung kết Asian Cup 2027, nơi họ đặt kỳ vọng tiến sâu và khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.

Với nền tảng phong độ ổn định, sự gắn kết trong lối chơi cùng tinh thần đoàn kết được thể hiện rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn phía trước.

Báo chí Malaysia khen ngợi đội tuyển Việt Nam, chỉ ra điểm yếu phòng ngự của đoàn quân Cklamovski

Chiến thắng 3-1 trước Malaysia tối 31.3 trên sân Thiên Trường không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích hoàn hảo, mà còn đánh dấu thất bại đầu tiên của HLV Peter Cklamovski kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Malaysia.

