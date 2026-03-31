Vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến: Đưa một người đi điều trị tâm thần

Liên quan vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến, Công an phường Khánh Hội đã phối hợp gia đình lập hồ sơ đưa ông T.A.H (35 tuổi) đi điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM.

Clip ghi lại vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, tối 28.3, lực lượng chức năng phát hiện clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ (phường Khánh Hội).

Qua xác minh, nạn nhân là ông T.N.H (60 tuổi), bị tai biến, nằm một chỗ. Ông H. là cậu ruột của ông T.A.H.

Làm việc với công an, đại diện gia đình cho biết ông T.A.H có hành vi tát vào mặt ông H. nhưng không gây thương tích nghiêm trọng. Đoạn clip được trích xuất từ camera trong nhà, sau đó được gửi cho người quen xem và bị đăng tải lên mạng xã hội khi chưa có sự đồng ý của người liên quan.

Người đăng clip thừa nhận đăng tải để cộng đồng mạng bình luận, nhưng đã chủ động gỡ bỏ sau khi được cơ quan chức năng giải thích.

Theo Công an phường Khánh Hội, qua làm việc bước đầu, ông T.A.H có dấu hiệu bệnh lý tâm thần. Gia đình đã đề nghị đưa người này đi khám, điều trị với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Do vụ việc chưa ghi nhận thương tích nghiêm trọng và phía gia đình không yêu cầu xử lý, nên công an đã lập hồ sơ, báo cáo Công an TP.HCM để tiếp tục đánh giá, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đăng tải các clip liên quan đến đời tư người khác lên mạng xã hội để “câu view” hoặc kêu gọi phán xét, bởi hành vi này có thể xâm phạm quyền riêng tư và gây ra hệ lụy pháp lý.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân nên cung cấp hình ảnh, clip trực tiếp cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời làm rõ.