Công an TP.HCM truy tìm 8 xe điện trong một vụ án bị tẩu tán

Ngày 31.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 trên địa bàn, đồng thời phát thông báo truy tìm 8 xe điện đã bị các đối tượng tẩu tán.

Theo cơ quan điều tra, tang vật gồm 3 xe điện chở hàng hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A2.L, dạng tự đổ bánh lốp, cùng màu trắng. Cụ thể: xe có số khung LTA0178355, số động cơ 230802288; xe số khung LTA0176447, số động cơ 230802278; và xe số khung LTA0178528, số động cơ 230802298.

Ngoài ra, còn có 2 xe điện chở người loại 4 chỗ, hiệu LVTONG, kiểu LT-A4, là xe 4 bánh gắn động cơ không tham gia giao thông, cùng màu trắng, gồm: xe số khung LTA0166946, số động cơ 230802291; xe số khung LTA0168539, số động cơ 230802219.

Ba xe còn lại là loại chở người 8 chỗ, hiệu LVTONG, kiểu LT-A8, cũng là xe 4 bánh gắn động cơ, không tham gia giao thông, màu trắng, gồm: xe số khung LTA0174424, số động cơ 231101871; xe số khung LTA0178344, số động cơ 231101872; xe số khung LTA0178126, số động cơ 231101859.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các phương tiện nêu trên, nhanh chóng liên hệ Đội Điều tra - Phòng PC01 (địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc điều tra viên Lâm Đạo Thái Dương (số điện thoại 0987.118.147) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.