TP.HCM: Bắt nhóm công nhân sát hại đồng hương sau ca làm

Ngày 28.3, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ nhóm công nhân ra tay sát hại khiến 1 người đồng hương tử vong tại giao lộ DA2 - N6 (khu phố 6, phường Thới Hòa).

Ba kẻ gây án gồm Nguyễn Hoài Lượng (21 tuổi), Võ Hoàng Trí (23 tuổi) và Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, cùng quê Cà Mau). Nạn nhân của nhóm này là anh H.C.N (21 tuổi), đồng hương và cùng là công nhân tại Công ty Midea (đường NA2, phường Thới Hòa).

Khoảng 22 giờ 10 ngày 27.3, ông H.V.Đ (40 tuổi, quê Cà Mau) hốt hoảng đến Công an phường Thới Hòa trình báo về việc cháu mình là H.C.N bị đâm tử vong tại khu vực đường DA2 – N6, khu phố 6.

Anh H.C.N làm việc tại bộ phận kho thuộc công ty nói trên. Thời gian trước, nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn với nam công nhân tên Nguyễn Trọng Nhân và người này hăm dọa sẽ đánh anh N.

Khoảng 21 giờ 45 ngày 27.3, sau ca làm tại Công ty Midea, anh N. một mình chạy xe đạp điện về phòng trọ trên đường D16. Chỉ ít phút sau, khi anh N. vừa đến giao lộ DA2 – N6, một nhóm 3 thanh niên cầm hung khí bất ngờ từ trong bóng tối lao ra.

Không kịp phản ứng, anh N. bị tấn công, ngã xe, hoảng sợ chạy bộ tìm đường thoát thân nhưng bị nhóm người này truy đuổi ráo riết.

Khi vừa chạy được một đoạn, anh N. bị một đối tượng áp sát, dùng dao đâm trúng chỗ hiểm. Nạn nhân gục xuống giữa đường, tử vong tại chỗ với vết thương hở tại cổ, mất nhiều máu.

Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát theo nhiều hướng, vứt lại con dao dài 25 cm, cán bằng gỗ.

Lúc này, ông H.V.Đ chạy đến thì phát hiện cháu mình bị sát hại nên nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc đấu tranh, truy bắt những kẻ gây án. Hiện trường bị phong tỏa, các mối quan hệ của nạn nhân được làm rõ, những đoạn camera có giá trị dần được các trinh sát thu thập ngay trong đêm để kịp thời lần theo dấu vết nghi phạm.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại công ty. Nổi lên trong đó là Nguyễn Trọng Nhân, người từng hăm dọa sẽ hành hung anh N. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ án không do một đối tượng gây ra.

Song song việc truy bắt các nghi phạm, lực lượng Công an TP.HCM cũng tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ cơ chế gây án, củng cố chứng cứ phục vụ điều tra. Con dao được xác định là hung khí gây án đã được thu giữ để giám định.

Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, hai nghi phạm là Nguyễn Hoài Lượng và Võ Hoàng Trí đã ra đầu thú tại Cần Thơ.

Riêng Nguyễn Trọng Nhân, người được xác định trực tiếp đâm nạn nhân và cũng là người có mâu thuẫn trước đó đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Sóc Trăng.

Theo nguồn tin, hành vi của nhóm đối tượng mang tính chất côn đồ, có sự chuẩn bị từ trước khi mang theo hung khí, chờ sẵn tại khu vực vắng người để phục kích nạn nhân.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai các nghi phạm, làm rõ vai trò từng người, đồng thời mở rộng xác minh những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo về việc giải quyết mâu thuẫn trong môi trường lao động, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.