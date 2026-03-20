Loạt bãi xe tự phát dọc đường Võ Chí Công: Kiểm tra xong… vẫn hoạt động

Điều đáng chú ý, nhiều bãi xe, bãi logistics trên tuyến đường Võ Chí Công bị cơ quan chức năng xác định tồn tại hàng loạt vi phạm về kinh doanh, xây dựng, đất đai, quy hoạch, môi trường, đấu nối giao thông… nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động sau kiểm tra. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả xử lý và trách nhiệm quản lý địa bàn tại các phường Bình Trưng, Long Trường, Cát Lái (TP.HCM).

Vụ tai nạn chết người do xe bồn rẽ vào bãi trên đường Võ Chí Công, phường Long Trường ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vẫn hoạt động sau kiểm tra

Dọc đường Võ Chí Công, đoạn qua các phường Bình Trưng, Long Trường, Cát Lái, xuất hiện nhiều bãi xe container, bãi tập kết logistics quy mô lớn, hình thành trên đất nông nghiệp, chưa đảm bảo các điều kiện về pháp lý, xây dựng và an toàn.

Trong ngày 5 và 6.3, qua kiểm tra, UBND phường Cát Lái xác định nhiều khu đất do các công ty khai thác, kinh doanh bãi xe container, đầu kéo đã vi phạm hàng loạt hành vi như san lấp, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình không phép, không có giấy phép kinh doanh và chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, ngày 18 và 19.3, theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên sau thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, các bãi xe này vẫn duy trì hoạt động bình thường. Xe container, xe đầu kéo liên tục ra vào; bên trong có người điều phối, trông giữ..., cho thấy hoạt động khai thác, kinh doanh chưa hề dừng lại. Các công trình vi phạm vẫn được sử dụng như "chưa có chuyện gì xảy ra".

Các bãi xe ở phường Cát Lái bị lập biên bản với hàng loạt vi phạm song vẫn hoạt động như "chưa có chuyện gì xảy ra" ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Liên quan vấn đề này, một lãnh đạo UBND phường Cát Lái cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc buộc các bãi xe tạm ngưng hoạt động.

"Chúng tôi yêu cầu dừng hoạt động nhưng họ không thực hiện, trong khi lực lượng mỏng, không thể túc trực 24/24 để kiểm soát", vị này nói, đồng thời cho biết địa phương đang xây dựng phương án xử lý.

Trước mắt, phường sẽ rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý các bãi xe trên địa bàn, dự kiến hoàn tất trong tháng 4. Sau đó, phối hợp các đơn vị liên quan, khảo sát phương án đóng dải phân cách nhằm hạn chế phương tiện ra vào; tăng cường tuần tra, kiểm tra và dự kiến chậm nhất đến ngày 20.4 sẽ lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.

Việc chính quyền địa phương cho rằng không thể kiểm soát vì lực lượng mỏng, trong khi các bãi xe quy mô lớn vẫn ngang nhiên hoạt động, đặt ra câu hỏi về hiệu quả các biện pháp ngăn chặn đã được áp dụng, cũng như tính quyết liệt trong xử lý vi phạm.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng khi cơ quan chức năng đã xác định một hoạt động là trái phép, việc xử lý không chỉ dừng ở lập biên bản mà phải đi liền với biện pháp ngăn chặn ngay, tránh để vi phạm tiếp diễn.

Cơ quan chức năng hoàn toàn có thể yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động mà không cần bố trí lực lượng túc trực liên tục. Nguyên tắc này đã được quy định rõ trong luật Xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu mọi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nhanh chóng.

Một bãi xe, bãi logistics rộng nhiều héc ta ở phường Bình Trưng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Việc viện dẫn lý do 'chờ quy trình' hay 'chờ hoàn tất thủ tục' để chưa đình chỉ hoạt động là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Quy trình xử phạt có thể cần thời gian, nhưng việc ngăn chặn vi phạm phải được thực hiện ngay", luật sư Huyền nêu quan điểm. Luật sư nhấn mạnh pháp luật không cho phép tồn tại "khoảng đệm" giữa phát hiện và đình chỉ vi phạm, bởi điều này có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn và tạo tâm lý "nhờn luật".

Không chỉ riêng Cát Lái

Không chỉ riêng phường Cát Lái, các khu đất tại phường Long Trường và Bình Trưng cũng tồn tại hàng loạt bãi xe tự phát với dấu hiệu vi phạm tương tự.

Bãi xe, logistics này rộng nhiều héc ta với hàng loạt vi phạm trên đất nông nghiệp ở phường Long Trường - nơi có vụ tai nạn khiến cô gái 27 tuổi tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe đầu kéo, xe ben ra vào liên tục tại bãi xe rộng nhiều héc ta ở phường Long Trường dù chưa có biện pháp đấu nối giao thông an toàn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sáng 19.3, người dân lưu thông trên đường Võ Chí Công bức xúc khi tại khu vực cách cầu Bà Cua khoảng 200 m (phường Long Trường), nhiều xe đầu kéo, xe bồn, xe ben nối đuôi nhau ra vào một bãi xe rộng nhiều héc ta. Khói bụi cuốn theo phương tiện khiến khu vực bị phủ trắng, giao thông nhiều thời điểm bị gián đoạn. Tại vị trí này, cuối năm 2024 từng xảy ra vụ tai nạn xe bồn rẽ phải vào bãi cán chết cô gái 27 tuổi.

Theo ghi nhận của PV, mặt bằng tại khu vực trên đã bị san lấp, đổ đá, bê tông hóa; xuất hiện hàng loạt công trình như nhà ở, văn phòng, garage ô tô, thậm chí hình thành đường bê tông cho xe ra vào. Hàng trăm phương tiện trọng tải lớn đậu, cày xới khiến khu đất bị biến dạng.

Tương tự, một bãi xe tự phát rộng khoảng 4 héc ta trên đường Võ Chí Công, đoạn gần khu dân cư Khang Điền (phường Long Trường), cũng bị san lấp và xây dựng nhiều công trình. Trưa cùng ngày, PV ghi nhận hàng loạt xe container, xe ben, xe bồn ra vào liên tục, kéo theo bụi mù.

Tại phường Bình Trưng, dọc tuyến Võ Chí Công tồn tại khoảng 3 bãi xe quy mô lớn. Trong đó, bãi gần giao lộ Võ Chí Công – đường số 5 có mật độ phương tiện ra vào dày đặc; mỗi lần di chuyển, các xe này cắt ngang làn xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Điểm chung của các bãi xe nói trên là đều vi phạm nhiều quy định như không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh sai ngành nghề, không có giấy phép xây dựng, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm quy định về môi trường, đấu nối giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Xe đầu kéo ra vào tại bãi xe rộng khoảng 4 héc ta trên đất nông nghiệp, đất dự án tại phường Long Trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công trình xây dựng quy mô trên đất nông nghiệp ở phường Long Trường ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhiều chuyên gia góp ý chính quyền địa phương cần rà soát, tiến tới xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền để hình thành khu vực kho bãi, logistics tập trung, nhằm đưa hoạt động vào khuôn khổ quản lý. Tuy nhiên, trong khi chờ các giải pháp dài hạn, việc các bãi xe không phép vẫn tiếp tục hoạt động đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn, tránh để vi phạm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thất thu ngân sách.



