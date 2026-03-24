Doanh nghiệp Đà Nẵng 'tiếp sức' cho 1.000 công nhân giữa cơn sốt giá xăng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
24/03/2026 11:58 GMT+7

Trước áp lực giá xăng tăng cao, một doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã quyết định chi hỗ trợ thêm 200.000 đồng/người cho khoảng 1.000 công nhân, kịp thời tiếp thêm động lực cho người lao động.

Ngày 24.3, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (đóng tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), xác nhận công ty vừa hoàn tất chi trả khoản hỗ trợ 200.000 đồng/người cho toàn bộ lao động. 

Đây là khoản hỗ trợ bổ sung, được đưa ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí đi lại gia tăng đáng kể.

Công nhân vui vẻ nhận khoản hỗ trợ 200.000 đồng

Hiện doanh nghiệp đang duy trì lực lượng lao động khoảng 1.000 công nhân. Với quy mô này, tổng kinh phí mà công ty chi ra không nhỏ để đồng hành với công nhân trong bối cảnh doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chung của thị trường.

Đáng chú ý, theo bà My, trong cơ cấu thu nhập hiện tại, công nhân đã có sẵn các khoản phụ cấp đi lại và xăng xe. Tuy nhiên, trước diễn biến thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty vẫn quyết định chi thêm khoản hỗ trợ 200.000 đồng/người như một giải pháp linh hoạt, mang tính tình thế nhưng rất cần thiết.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng cho toàn thể công nhân viên như một cách sẻ chia thiết thực

Bà My cũng cho hay trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động và có xu hướng tăng mạnh, nhiều người lao động, đặc biệt là công nhân, đang phải "thắt lưng buộc bụng" để cân đối chi tiêu. Thấu hiểu khó khăn đó, Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng cho toàn thể công nhân, người lao động như một cách sẻ chia thiết thực.

Tin liên quan

Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm đầu cơ, 'găm hàng' xăng dầu chờ tăng giá

Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm đầu cơ, 'găm hàng' xăng dầu chờ tăng giá

Trước nguy cơ biến động nguồn cung và giá cả, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu và kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng.

Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước trợ lực Quỹ bình ổn giá xăng dầu

'Xăng dầu tăng giá thì khó thật nhưng biển là nghề của tụi tôi'

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Xăng dầu công nhân người lao động hỗ trợ người lao động doanh nghiệp
