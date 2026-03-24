Doanh nghiệp Đà Nẵng 'tiếp sức' cho 1.000 công nhân giữa cơn sốt giá xăng

Ngày 24.3, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (đóng tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), xác nhận công ty vừa hoàn tất chi trả khoản hỗ trợ 200.000 đồng/người cho toàn bộ lao động.

Đây là khoản hỗ trợ bổ sung, được đưa ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, đặc biệt là chi phí đi lại gia tăng đáng kể.

Công nhân vui vẻ nhận khoản hỗ trợ 200.000 đồng ẢNH: C.X

Hiện doanh nghiệp đang duy trì lực lượng lao động khoảng 1.000 công nhân. Với quy mô này, tổng kinh phí mà công ty chi ra không nhỏ để đồng hành với công nhân trong bối cảnh doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều thách thức chung của thị trường.

Đáng chú ý, theo bà My, trong cơ cấu thu nhập hiện tại, công nhân đã có sẵn các khoản phụ cấp đi lại và xăng xe. Tuy nhiên, trước diễn biến thực tế của thị trường, ban lãnh đạo công ty vẫn quyết định chi thêm khoản hỗ trợ 200.000 đồng/người như một giải pháp linh hoạt, mang tính tình thế nhưng rất cần thiết.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng cho toàn thể công nhân viên như một cách sẻ chia thiết thực ẢNH: C.X

Bà My cũng cho hay trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động và có xu hướng tăng mạnh, nhiều người lao động, đặc biệt là công nhân, đang phải "thắt lưng buộc bụng" để cân đối chi tiêu. Thấu hiểu khó khăn đó, Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina triển khai chính sách hỗ trợ tiền xăng cho toàn thể công nhân, người lao động như một cách sẻ chia thiết thực.