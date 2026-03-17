Cà Mau: Hỗ trợ lo hậu sự cho 2 công nhân bị điện giật tử vong

Trần Thanh Phong
17/03/2026 18:39 GMT+7

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau vừa trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Chiều 17.3, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và bà Mai Cẩm Giang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 2 nạn nhân là ông Châu Tuấn (42 tuổi) và ông Danh Sà Phol (41 tuổi) cùng ngụ ấp Chùa Phật, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, tử vong do điện giật.

Thăm hỏi gia đình hai công nhân ở Cà Mau tử vong do điện giật- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Khởi trao số tiền hỗ trợ người thân nạn nhân Châu Tuấn

ẢNH: HỒNG ĐÀO

Tại gia đình 2 nạn nhân, ông Nguyễn Văn Khởi và bà Mai Cẩm Giang đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát, đồng thời trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng, góp phần lo hậu sự cho người mất, động viên thân nhân vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Số tiền hỗ trợ trên gồm 5 triệu đồng/nạn nhân do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hỗ trợ và 5 triệu đồng/nạn nhân do Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình hỗ trợ.

Thăm hỏi gia đình hai công nhân ở Cà Mau tử vong do điện giật- Ảnh 2.

Bà Mai Cẩm Giang trao số tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân Danh Sà Phol

ẢNH: HỒNG ĐÀO

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ 40 ngày 16.3, ông Châu Tuấn và ông Danh Sà Phol thi công đóng cừ bê tông làm hàng rào cho gia đình ông Lâm Văn Tỷ (75 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh 1, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình thi công và di dời giàn khoan, do bất cẩn đã chạm vào đường dẫn điện nhà ông Lâm Ngọc Bích, ngụ cùng xóm với ông Tỷ. Hậu quả làm ông Châu Tuấn và ông Danh Sà Phol tử vong tại chỗ. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Hòa Bình đã nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người có liên quan.

Do gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau sau khi xác minh, làm rõ nguyên nhân đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hai công nhân ở Cà Mau tử vong nghi bị điện giật

Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau đang xác minh, làm rõ nguyên nhân 2 nạn nhân đang đóng cừ bê tông nghi bị điện giật tử vong tại chỗ.

