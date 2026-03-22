Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thủ tướng yêu cầu tổng lực gỡ khó nhiên liệu, mặt bằng... cho các dự án trọng điểm

Hà Mai
Hà Mai
22/03/2026 16:20 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt chung tay triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng như hệ thống đường bộ cao tốc, cảng biển, sân bay, công trình năng lượng, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại lớn trên cả nước. 

Nhiều công trình trọng điểm quốc gia đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ

Đến nay, nhiều công trình đã được hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng và được đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án còn khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung và giá thành nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, hoàn thành theo kế hoạch và mục tiêu đề ra. 

Đặc biệt trong thời gian gần đây, tình hình xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, khiến giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng tăng nhanh, biến đổi khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Cấp bách giao mặt bằng sạch cho loạt dự án

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình,  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo chủ chốt cấp xã cần quyết liệt, tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phía địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, làm tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có giải pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật để giải quyết hợp tình, hợp lý các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân, luôn bảo đảm nguyên tắc "nơi ở sau tốt hơn nơi ở trước".

Thủ tướng điểm rõ tên các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại tại các dự án đường bộ đang dang dở trong tháng 3.

Các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB tại các dự án DATP3 đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bình ổn giá vật liệu, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu

Trong công tác quản lý nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND các địa phương được giao khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; kiên quyết xử lý nghiêm, đấu tranh với các hiện tượng đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường.

Cùng với đó, rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách; rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng xây dựng thông thường để đẩy nhanh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác. 

Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do rủi ro từ giá nhiên liệu, phải thực hiện công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng hằng tháng hoặc sớm hơn (khi cần thiết) để các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng; không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng và phát sinh tiêu cực.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, chủ đầu tư các dự án, các DN xây dựng cần tập trung theo dõi biến động của giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng, đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư và khả năng đáp ứng về nguồn vốn tại các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Song song, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng xây dựng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định để có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng chỉ đạo TP. Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Các đại dự án phục vụ APEC 2027 nguy cơ trễ tiến độ

Các đại dự án phục vụ APEC 2027 nguy cơ trễ tiến độ

Dù Chính phủ, chính quyền Phú Quốc liên tục chỉ đạo quyết liệt nhưng các siêu dự án phục vụ APEC 2027 vẫn đứng trước nguy cơ chậm tiến độ, trong khi thời gian thì đang đếm ngược từng ngày.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
