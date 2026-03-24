Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm đầu cơ, 'găm hàng' xăng dầu chờ tăng giá

Sáng 24.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG), kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo chỉ đạo, các đơn vị liên quan phải chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG; không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Người dân Đà Nẵng vào đổ xăng tại cửa hàng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp lợi dụng tình hình khan hiếm xăng dầu để găm hàng, chờ tăng giá trục lợi.

Sở Công thương chịu trách nhiệm theo dõi sát tình hình cung ứng trên địa bàn, bao gồm nguồn hàng, lượng tồn kho và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Cơ quan này cũng phải chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá vô lý để xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở Công thương phối hợp Bộ Công thương trong công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai các biện pháp bình ổn giá và chủ động điều phối nguồn hàng khi có nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Sở Xây dựng được giao rà soát nhu cầu sử dụng xăng dầu trong các lĩnh vực thiết yếu như vận tải công cộng, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường… để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ điều hành.

Đáng chú ý, UBND thành phố cho phép linh hoạt trong vận chuyển, tạo điều kiện để xe bồn chở xăng dầu có thể lưu thông vào nội thành trong giờ cao điểm khi cần thiết nhằm bổ sung nguồn hàng kịp thời.

Công an thành phố tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự tại các cửa hàng xăng dầu, nhất là khi thị trường có biến động; xử lý nghiêm các hành vi như đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong khi đó, Sở Tài chính được giao tham mưu các giải pháp bình ổn giá và hỗ trợ vùng khó khăn; cơ quan hải quan tạo thuận lợi cho nhập khẩu xăng dầu, đồng thời siết chặt kiểm soát chống buôn lậu.

Ở cấp cơ sở, UBND các phường, xã phải theo dõi sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu, LPG; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như ngừng bán, bán sai giá niêm yết hoặc hạn chế số lượng để báo cáo xử lý.

Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý người dân, khuyến cáo không mua tích trữ xăng dầu vượt nhu cầu.

Đối với doanh nghiệp, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chủ động nguồn hàng, bảo đảm cung ứng liên tục; không được đầu cơ, găm hàng, bán cầm chừng hoặc tự ý ngừng bán khi không có lý do chính đáng; thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá và chất lượng; kịp thời báo cáo khi có khó khăn, vướng mắc.