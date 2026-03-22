Đáp ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, tiêu dùng

Giá xăng, dầu của VN đang thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực

Các đại biểu đánh giá trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông và khó khăn trên thị trường năng lượng thế giới, những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Cơ bản đến nay, tình hình được kiểm soát tốt, an ninh năng lượng được đảm bảo.

Chính phủ đã ban hành 1 nghị định, 2 nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1 chỉ thị cùng nhiều văn bản, công điện chỉ đạo xử lý các diễn biến mới ngay trong ngày. Thủ tướng Chính phủ liên tục có các cuộc điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo nhiều nước, làm việc với các tập đoàn, đại sứ một số nước tại VN có liên quan đến lĩnh vực năng lượng, xăng dầu để hợp tác ứng phó khủng hoảng.

Các Phó thủ tướng đã liên tục chỉ đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan bám sát tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Nhiều biện pháp hỗ trợ giá xăng dầu đã được áp dụng như trích Quỹ bình ổn giá và điều chỉnh thuế, phí đối với các mặt hàng xăng dầu. Hiện nay, giá xăng, dầu của VN đang thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực. Đây là một nỗ lực rất lớn trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 4 mục tiêu lớn: không để thiếu năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ tình hình nào; phải đặt trong tổng thể phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; phục vụ cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và những năm tiếp theo; quản trị được các rủi ro có thể xảy ra.

Nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 20.3.2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ Công thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung - cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả.

Chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp. Kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.

Môi trường đầu tư sẽ là ưu thế nổi trội của VN

Chiều 21.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại VN Ito Naoki và đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Đây là buổi đối thoại đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nước ngoài trong năm 2026, sau khi VN vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp của Nhật Bản và các bộ, ngành, địa phương của VN đã tập trung trao đổi về 2 nội dung lớn: những nỗ lực cải cách của Chính phủ VN - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế và một số đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Wakabayashi Koichi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại VN, khẳng định mức độ quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với VN ngày càng gia tăng, đặc biệt là với tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN, cũng như tốc độ ra quyết định tại cấp thực thi đã được cải thiện rõ rệt.

"Mặc dù kinh tế thế giới đang gia tăng tính bất định do các yếu tố như căng thẳng tại Trung Đông, biến động giá năng lượng, nhưng tôi tin rằng chính trong bối cảnh này, tốc độ và môi trường đầu tư ổn định của VN được củng cố thông qua các nỗ lực cải cách sẽ trở thành ưu thế nổi trội so với các quốc gia khác", ông Wakabayashi Koichi nói. Ông cũng nêu rõ doanh nghiệp của Nhật Bản tại VN không chỉ sản xuất đơn thuần mà còn chú trọng tới hợp tác trong các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng.

Lắng nghe ý kiến các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh VN ưu tiên thu hút các dự án đầu tư hướng tới chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường thuộc các ngành, lĩnh vực như: kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, linh kiện điện tử, ô tô điện...; sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; trung tâm tài chính, tài chính xanh; công nghệ sinh học, y tế; nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thế mạnh.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định vì lợi ích của cả hai bên theo hướng đa dạng, minh bạch, bền vững.

Đồng thời, đề nghị phía Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Tháo gỡ dứt điểm các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài, trong đó có việc tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng khẳng định Chính phủ VN cam kết "3 bảo đảm" và "3 cùng" với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản.