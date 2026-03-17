Thủ tướng: Xây dựng các kho dự trữ chiến lược về xăng dầu

Theo đánh giá tại cuộc họp, thời gian tới, tình hình xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, cụ thể là xăng dầu toàn cầu; giá dầu thế giới có thể tăng, ảnh hưởng tới cung ứng và giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện ẢNH: NHẬT BẮC

Do đó, cùng với các giải pháp hiện nay, cần có giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, phát triển kinh tế - xã hội và điều hành giá xăng dầu linh hoạt, phù hợp tình hình.

Nhấn mạnh tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải có các giải pháp đảm bảo 6 mục tiêu. Theo đó, không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu...

Thủ tướng giao Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo các giải pháp để đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu; chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu hóa công suất chế biến, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10 theo Nghị quyết 36 của Chính phủ.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; chống buôn lậu, kịp thời khắc phục triệt để tình trạng găm hàng, đội giá, làm rối loạn tình hình.

Bộ Công thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại. Đặc biệt là xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật.

Đồng thời, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản rà soát, bảo đảm cân đối nguồn than, khí, nhiên liệu cho sản xuất điện trong các tháng tới, chủ động phương án ứng phó trong trường hợp nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường trao đổi với các quốc gia đối tác nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho Việt Nam như than, khí, đặc biệt là dầu thô, xăng dầu thành phẩm và nhiên liệu hàng không...

Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, không gây hoang mang, dao động, nhất là đấu tranh với thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Bộ VH-TT-DL cùng với Bộ Công thương, Bộ Tài chính tổ chức họp báo 5 ngày/lần để thông tin các vấn đề liên quan.

Thủ tướng cũng nhất trí giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về hỗ trợ vận tải xăng dầu, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu và thủy thủ của Việt Nam. Nghiêm cấm sử dụng tàu Việt Nam, quốc kỳ Việt Nam để chuyên chở, vận chuyển ở các nước khác, ảnh hưởng đến uy tín, đến danh dự của đất nước.

Cùng với đó, tiến hành quy hoạch, xây dựng các kho dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu phù hợp với tình hình theo kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; tái cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng xanh hóa...