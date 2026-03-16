Thủ tướng: Xem xét dùng ngân sách hỗ trợ giá xăng dầu

Mai Hà
16/03/2026 20:53 GMT+7

Chiều tối ngày 16.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ ngành, doanh nghiệp tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào. Giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp.

Đồng thời, nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20.3. Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Trên cơ sở lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung liên quan đến vấn đề điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Sáng 16.3, giá xăng dầu thế giới bật tăng lúc đầu phiên, cả 2 loại dầu chuẩn đều vượt mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá giảm nhẹ sau đó nhưng vẫn neo mức cao. Ghi nhận lúc 7 giờ 15 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao dịch trên ngưỡng 98 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 103 USD/thùng. 

Giá xăng dầu hôm nay 16.3.2026: Thế giới vẫn neo đỉnh 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới giữ đà tăng khi xung đột tại Trung Đông leo thang, đe dọa các cơ sở sản xuất, xuất khẩu dầu thô. Trong nước, cơ quan điều hành đã sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá liên tục để kiềm giá nhằm ổn định thị trường. Giá xăng trong nước đang phổ biến mức 25.000 - 26.000 đồng/lít, giá dầu diesel khoảng 27.000 đồng/lít.

