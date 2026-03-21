Đề xuất ứng ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Không để thiếu năng lượng

Về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, theo các báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan đã trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ giá xăng dầu; các tập đoàn, doanh nghiệp tăng cường sản xuất, cung ứng xăng dầu, than, điện, khí cho nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi năng lượng, với các sản phẩm mới thay thế dần nhiên liệu hóa thạch; thúc đẩy phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, trục lợi trong kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp ngày 20.3 ẢNH: TTXVN

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, chúng ta phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của Quỹ để trả lại ngân sách; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15.4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội

Về nội dung các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26.7.2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2024/NĐ-CP theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập, cụ thể là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hằng tháng không quá 25 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hằng tháng không quá 35 triệu đồng; trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hằng tháng không quá 50 triệu đồng.

Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia… để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25.3.