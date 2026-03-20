Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm chính thức Nga

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
20/03/2026 13:58 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nga từ ngày 22 - 25.3.

Ngày 20.3, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nga từ ngày 22 - 25.3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm chính thức Nga- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin

ẢNH: TUẤN MINH

Thời gian qua, quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố. Trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên, tạo động lực mạnh mẽ cho việc phát triển quan hệ.

Ngày 10.5.2025, hai bên thông qua Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới.

Hai nước duy trì cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, thành lập từ năm 1992 và được nâng cấp lên cấp Phó thủ tướng từ năm 2011. Ủy ban liên Chính phủ họp thường niên. Khóa họp lần thứ 25 được tổ chức tại Nga vào tháng 9.2024.

Trong năm 2025, trao đổi hàng hóa đạt gần 4,77 tỉ USD, tăng 4% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt gần 2,26 tỉ USD, giảm 1,6%. Nhập khẩu từ Nga về Việt Nam đạt 2,5 tỉ USD, tăng 11,6%.

Về đầu tư, tính lũy kế đến tháng 12.2025, phía Nga hiện có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, được thực hiện tại 21/63 địa phương, bao gồm cả khu vực dầu khí ngoài khơi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, công nghiệp chế biến, chế tạo...

Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,6 tỉ USD, xếp thứ 4/81 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Khám phá thêm chủ đề

nga Thủ tướng Phạm Minh Chính
