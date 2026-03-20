Thời sự

Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước trợ lực Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Mai Hà
20/03/2026 12:32 GMT+7

Sáng 20.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu xăng dầu thế giới và trong nước tăng mạnh. Tối 19.3, trước sức ép giá thế giới, liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu 3.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut; riêng dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Sau khi chi quỹ bình ổn, giá xăng E5RON 92 tăng lên 27.177 đồng/lít, tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng RON 95 là 30.690 đồng/lít, tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu diesel là 33.420 đồng/lít, tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp sáng 20.3

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Theo Thủ tướng, để đạt được các mục tiêu này, chúng ta đã thực hiện một số chính sách, trong đó có chính sách bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và khủng hoảng có thể kéo dài, phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt.

Thủ tướng đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu, khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của quỹ để trả lại ngân sách.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền. Thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15.4, trường hợp kéo dài thì Chính phủ căn cứ tình hình thực tế để được tiếp tục áp dụng và báo cáo lại.

Thủ tướng lưu ý việc điều hành, quản lý thị trường xăng dầu có kiểm soát, bình ổn giá, nhưng đồng thời phải cân nhắc, tính tới yếu tố giá xăng dầu tại các nước xung quanh để vừa hỗ trợ đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phòng, chống buôn lậu qua biên giới.

