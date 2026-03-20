Giá vé máy bay chịu sức ép lớn khi xăng Jet A1 vọt lên 220 USD/thùng

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, giá nhiên liệu Jet A1 nhập từ thị trường Singapore hôm qua 19.3 đã lên mức 227,4 USD/thùng, tăng 13,1% so với ngày trước đó. Nhiều hãng hàng không thế giới cho biết đã tăng thêm hàng trăm triệu USD chi phí, một số hãng đã bắt đầu tăng giá vé máy bay.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu, một số hãng hàng không như Air France đã điều chỉnh tăng giá vé trên các đường bay dài.





Hàng không đang chịu sức ép rất lớn do giá nhiên liệu đã vọt qua mốc 200 USD/thùng ẢNH: T.N

Tàu Hellas Aphrodite (công suất 345.000 thùng nhiên liệu từ Hàn Quốc đi Mỹ) đã chuyển hướng về Chiba, Nhật Bản. Trước đó, nhiều tàu đã đổi hướng từ châu Âu quay về châu Á từ đầu tháng 3. Nguồn cung châu Á đang hút ngược hàng từ mọi nơi. Trong khi đó, công suất lọc dầu của Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ tháng 5.2024.

Tại châu Âu, giá nhiên liệu Jet A1 tăng cao nhất kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu, tồn kho nhiên liệu thô đã giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 năm. Từ tháng 4, nguồn dầu từ vùng Vịnh sẽ ngừng đến châu Âu hoàn toàn.

Hãng hàng không dù phòng ngừa rủi ro khoảng 80%, nhưng các hãng hàng không châu Âu như IAG, Lufthansa, AF-KLM, Ryanair, easyJet đều đang chịu áp lực lớn về giá. American Airlines ước tính thêm 400 triệu USD chi phí nhiên liệu. Air New Zealand đã tạm ngừng công bố dự báo lợi nhuận.

Trong nước, các hãng hàng không đang đối mặt với nguy cơ "càng bay càng lỗ" khi giá Jet A1 tăng lên hơn mức 200 USD/thùng. Theo đại diện Vietnam Airlines, giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi.

Hiện giá vé máy bay dù vẫn trong giai đoạn thấp điểm sau tết, nhưng đã tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử đường bay Hà Nội - TP.HCM của Vietnam Airlines cuối tháng 3 có mức giá phổ thông từ 2,4 - 3,7 triệu đồng/chặng. Nếu tính khứ hồi, giá vé dao động 5 - 7 triệu đồng/người, cao hơn rất nhiều khi giá năm ngoái chỉ xấp xỉ 3 - 5 triệu đồng/chặng khứ hồi Hà Nội - TP.HCM.

Nếu bay vào dịp 30.4, mức giá chặng Hà Nội - TP.HCM lên tới 7,5 triệu đồng/chặng phổ thông của Vietnam Airlines. Hạng thương gia thì từ 11 - 17 triệu đồng/chặng khứ hồi.

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu trong nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.

Cụ thể, các Cục Đường bộ, Đường sắt, Hàng không, Hàng hải và Đường thủy và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Song song đó, tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.