Thiếu hụt xăng dầu hàng không từ tháng 4, vé máy bay hè có tăng vọt?

Gián đoạn nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung khu vực châu Á. Giá nhiên liệu Jet A1 Singapore tăng từ 83,32 và 89,04 USD/thùng trong tháng 1 và tháng 2 lên 116,46 USD/thùng (2.3) và lên đỉnh 231,42 USD/thùng (ngày 4.3), tức tăng 160% chỉ trong 4 ngày đầu giao dịch tháng 3.
Hiện tại giá Jet A1 đang giao dịch quanh mức 160,57 USD/thùng. Dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao, xấp xỉ 170 USD/thùng trong tháng 3 do lo ngại căng thẳng leo thang, nguồn cung vẫn hạn chế. Phụ phí Premium vật lý Jet A1 tăng từ mức bình thường 1 - 2 USD/thùng lên 18,11 - 21,16 USD/thùng, khiến tổng chi phí cho nhiên liệu hàng không tăng mạnh.
Việt Nam hiện là nước phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu hàng không với 70% nguồn cung. Tuy nhiên, hầu hết nhà cung cấp, nhà máy trong khu vực không có hàng sẵn, các kho cạn hàng.
Các nước có năng lực sản xuất xuất khẩu lớn và các nhà máy lớn đều đã và có nguy cơ phải giảm, ngừng xuất khẩu bán hàng (bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản) dẫn đến tình trạng tranh mua, đẩy giá lên cao.
Skypec và Petrolimex Aviation cho hay đảm bảo được việc cung cấp xăng dầu cho các hãng hàng không đến hết ngày 31.3 theo kế hoạch và hợp đồng. Tuy nhiên, dù các đơn vị đã triển khai việc mua hàng để phục vụ cho tháng 4, song các đối tác cung cấp ở Singpore, Thái Lan, Trung Quốc đang trì hoãn việc giao hàng vì nhiều lý do.
"Nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không cung cấp cho hãng hàng không Việt Nam ngay từ đầu tháng 4 và các tháng tiếp theo là hiện hữu", ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục hàng không nhấn mạnh.
Hiện chi phí nhiên liệu bay đang chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không, tùy thuộc vào độ tuổi đội bay, hiệu suất khai thác và loại đường bay.
Đại diện các hãng hàng không cho biết, việc phải điều chỉnh lộ trình bay tránh không phận đóng (bay xa thêm, bay vòng) cũng làm tăng thời gian bay, tiêu hao nhiên liệu, chi phí làm thêm giờ của tổ bay và bảo dưỡng. Ngoài ra, chi phí gián tiếp cũng gia tăng: phí bay qua hành lang thay thế và phụ phí rủi ro bảo hiểm bay đều tăng vọt do đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.
Với mức giá dầu Jet A1 khoảng 200 - 230 USD/thùng như những ngày vừa qua, chi phí khai thác của Vietnam Airlines sẽ tăng thêm khoảng 50 - 60%/tháng so với trước xung đột. Con số này của Sun PhuQuoc Airways là 30%. Với VietJet Air, với quy mô khai thác như hiện tại, chi phí khai thác của hãng sẽ tăng thêm 2.000 tỉ đồng mỗi tháng.
Báo cáo Cục Hàng không, các hãng hàng không Việt Nam cho hay đang phải rà soát lại hoạt động khai thác, bố trí xắp xếp lại lịch bay từ tháng 4, để giảm tiêu hao nhiên liệu cũng như tránh việc hủy chuyến do bị gián đoạn cung ứng nhiên liệu hàng không.
Đáng chú ý, tháng 4 cũng bắt đầu giai đoạn cao điểm hè và cao điểm nghỉ lễ 30.4. Dù chưa đưa ra mức tăng giá vé cụ thể, song với chi phí khai thác tăng thêm 30 - 50%, giá vé bay hè dự kiến sẽ tăng cao hơn so cùng kỳ năm ngoái. Kịch bản xấu nhất nếu thiếu hụt nhiên liệu hàng không từ tháng 4, giá vé có thể tăng cao kỷ lục.
Theo khảo sát thời điểm hiện tại, giá vé chặng Hà Nội - Đà Nẵng của Vietnam Airlines trong tháng 4 dao động từ là 3 triệu - 5 triệu đồng/khứ hồi; trong tháng 6 là 3,5 - 7 triệu đồng/chặng khứ hồi với hạng phổ thông tiêu chuẩn.
Mức vé tương tự với Vietjet Air trong tháng 4 chặng Hà Nội - Đà Nẵng từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/khứ hồi hạng phổ thông tiêu chuẩn. Mức giá này đang cao hơn so với cùng kỳ 2025, khi hành khách có thể mua vé chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của các hãng với mức giá chỉ 2,6 - 4 triệu đồng/khứ hồi.
Để mua được giá vé hợp lý, đại diện một hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm từ bây giờ hoặc chọn các chuyến bay không phải giờ cao điểm, tránh hết vé hoặc giá vé tăng vọt.
Để ứng phó với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu từ tháng 4, Cục Hàng không yêu cầu ACV và các doanh nghiệp tại cảng hàng không (Vân Đồn, Phú Quốc) nghiên cứu giảm giá, phí, giãn thời hạn thanh toán cho các hãng hàng không như giai đoạn Covid-19.
Đồng thời, có phương án đậu tàu bay, phục vụ mặt đất cho các hãng trong trường hợp phải cắt giảm khai thác vì lý do thiếu nhiên liệu hàng không. Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu tìm kiếm thêm nguồn cung mới từ Hàn Quốc, Brunei, Ấn Độ, Nhật Bản.
Đặc biệt, các hãng bay cần chủ động về phương án sản xuất kinh doanh; giảm thiểu mức thua lỗ và rủi ro về mất cân đối dòng tiền theo kịch bản về giá nhiên liệu. Rà soát kế hoạch khai thác, đặc biệt là các đường bay nội địa và nhu cầu thực tế của thị trường, tối ưu hóa sử dụng nhiên liệu.
