Giá vé máy bay đi châu Âu cao 'chóng mặt' do xung đột Trung Đông

Trong hơn 1 tuần (tính từ 28.2 đến 6.3), đã có 70 chuyến bay (53 chuyến bay chở khách và 17 chuyến bay chở hàng) của các hãng hàng không Trung Đông như Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways đến, đi từ Việt Nam bị hủy hoặc phải điều chỉnh lịch khai thác. Ước tính khoảng 15.500 hành khách bị ảnh hưởng.

Giá vé chặng Hà Nội - Franfurt (Đức) của Vietnam Airlines ngày 31.3 ẢNH: M.H

Theo Cục Hàng không, hiện Việt Nam chưa có nhiều đường bay thẳng đến các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi. Các sân bay tại Trung Đông là một trong các điểm trung chuyển giữa Việt Nam và các khu vực trên. Việc hàng loạt nước Trung Đông đóng cửa không phận trong tuần qua do chiến sự khiến vé máy bay đi châu Âu, Bắc Mỹ trong tháng 3 rơi vào tình trạng căng thẳng.

Khảo sát của Thanh Niên, giá vé các chuyến bay đi châu Âu trong tháng 3, tháng 4 đều khan hiếm hoặc rất cao. Với đường bay Hà Nội - Franfurt (Đức), một trong những chặng bay lớn và đông khách của Vietnam Airlines đi châu Âu, như ngày bay 31.3, dù đã tăng tải lên 19 chuyến bay/ngày, song vé phổ thông gần như đã cạn.

Với số lượng ít chuyến bay còn chỗ, giá vé hạng phổ thông 1 chiều cũng lên tới 35 - 36,5 triệu đồng/người, hạng thương gia là 85 triệu đồng/người.

Giảm hãng bay sang châu Âu - Hành khách xoay xở ra sao?

Chặng bay Hà Nội - Paris (Pháp) trong tháng 3 cũng đã cạn vé, một số chuyến chỉ còn vé hạng thương giá với mức giá 85 triệu đồng/người dù không bay thẳng mà phải transit (quá cảnh) qua sân bay Milan (Ý) hoặc London (Anh). Nếu chọn bay vào cuối tháng 3 và tháng 4, hành khách cũng phải trả 35 - 37 triệu đồng/người cho vé 1 chiều hạng phổ thông.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trong bối cảnh một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, hãng đã điều chỉnh một số đường bay đến châu Âu, bổ sung khoảng 30 chuyến bay nhằm giải tỏa lượng hành khách đang bị tồn đọng tại Việt Nam và chiều ngược lại.

Sẽ tăng tải các chuyến bay đi châu Âu

Trước nguy cơ tình hình xung đột có thể kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng đến mạng bay quốc tế, Cục Hàng không cho biết sẽ phối hợp với các hãng hàng không Việt Nam bổ sung tải cung ứng trên các đường bay đi, đến châu Âu, Trung Á.

Đồng thời, khuyến khích các hãng hàng không nước ngoài đang có các đường bay đi, đến các khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và châu Phi tăng tần suất khai thác để hỗ trợ hành khách có nhu cầu đi lại đang bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột tại Trung Đông. Tạo điều kiện cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay chở hàng, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu quan trọng

Đáng chú ý, trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không cho biết, dù tình hình không phận (FIR) khu vực Trung Đông diễn biến khó lường, song hiện nay một số quốc gia Trung Đông chuyển từ trạng thái hạn chế nghiêm ngặt sang đóng cửa một phần không phận.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các hãng hàng không có thể từng bước khôi phục hoạt động khai thác các chuyến bay đến, đi khu vực Trung Đông, góp phần giảm thiểu tác động gián đoạn đối với hoạt động vận tải hàng không quốc tế.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng khuyến cáo hành khách lựa chọn dịch vụ của các hãng hàng không khác phù hợp với hành trình của hành khách thông qua các sân bay trung chuyển khác thuộc các khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông), Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Malaysia), Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi (Ethiopia).