Xử phạt cửa hàng xăng dầu tại Vĩnh Long tự ý ngưng bán hàng

Nam Long
19/03/2026 09:00 GMT+7

Một cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Vĩnh Long vừa bị Sở Công thương xử phạt vi phạm hành chính vì tự ý ngưng bán hàng.

Ngày 19.3, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long, cho biết lực lượng quản lý thị trường vừa tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty L.G.Đ (phường Long Châu, Vĩnh Long) số tiền 15 triệu đồng. Nguyên nhân vì cửa hàng bán lẻ xăng dầu của công ty tự ý ngưng hoạt động nhưng chưa được sự chấp thuận của Sở Công thương.

Sáng 19.3, cửa hàng kinh doanh xăng dầu L.G.Đ vẫn chưa hoạt động trở lại

Trước đó, ngày 18.3, lực lượng chức năng địa phương ghi nhận 4 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động: 1 cửa hàng có bồn chứa bị ngấm nước, đường ống công nghệ bị rò rỉ dẫn tới việc hao hụt hàng hóa trong quá trình kinh doanh (đã được sự chấp thuận của Sở Công Thương); 1 doanh nghiệp thuê thanh lý hợp đồng, trả lại cửa hàng cho chủ sở hữu; 1 cửa hàng đã ngưng hoạt động từ lâu (chưa được phép); 1 cửa hàng của Công ty L.G.Đ tự ý ngưng hoạt động nhưng chưa được sự chấp thuận của Sở Công thương.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết đến thời điểm hiện tại, thị trường xăng dầu, LPG (khí hóa lỏng - PV) tại Vĩnh Long cơ bản ổn định. Nguồn cung từ các thương nhân đầu mối cơ bản đảm bảo đáp ứng đầy đủ hệ thống bán lẻ và nhu cầu người dân; chưa có dấu hiệu khan hiếm hàng hóa hoặc đầu cơ trục lợi.

Hướng tới, Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường bám sát địa bàn hằng ngày. Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp gây gián đoạn nguồn cung hoặc tạm dừng bán xăng dầu khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận của Sở Công thương theo quy định để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định kinh tế địa phương.

Tham gia mua bán hóa đơn khống hơn 8,9 tỉ đồng, giám đốc xăng dầu bị bắt

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố 6 bị can liên quan đường dây mua bán hóa đơn khống kéo dài nhiều năm với tổng giá trị hơn 8,9 tỉ đồng, trong đó có giám đốc một công ty xăng dầu.

