Chủ động kiểm soát lượng và giá thuốc tây trước 'bão' xăng dầu

Trả lời PV Thanh Niên ngày 18.3 về những tác động khi giá xăng dầu tăng, đại diện hệ thống nhà thuốc Long Châu cho biết các mặt hàng như thuốc tây, vaccine và thiết bị điện máy đều chịu tác động nhất định, đặc biệt là nhóm thuốc và vaccine do phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu. Hiện nay, khoảng 60–70% thuốc và 80–90% vaccine trên thị trường là hàng nhập khẩu nên chi phí vận chuyển tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá và nguồn cung.

Hệ thống Nhà thuốc Long Châu đang triển khai các biện pháp kiểm soát để hạn chế tình trạng gom hàng, tránh gây nhiễu loạn giá ẢNH: NVCC

Với các sản phẩm sản xuất trong nước nhưng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, tác động vẫn có nhưng thường đến chậm hơn so với hàng nhập khẩu 100%. "Nhìn chung, nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì mức tăng khoảng 30-40% so với trước, giá hàng hóa có thể biến động trong khoảng 5–10% hoặc cao hơn tùy theo từng nhóm sản phẩm", đại diện FPT Long Châu cho biết .

Trước tình hình đó, Long Châu đã chủ động dự báo sớm các rủi ro từ biến động chi phí vận chuyển để có phương án ứng phó phù hợp, bao gồm việc chuẩn bị nguồn cung và dự trữ hàng hóa với quy mô hợp lý nhằm góp phần ổn định thị trường khi có biến động. Đồng thời, hệ thống cũng triển khai các biện pháp kiểm soát để hạn chế tình trạng gom hàng, tránh gây nhiễu loạn giá, qua đó bảo vệ quyền lợi và khả năng tiếp cận sản phẩm của người tiêu dùng.

Mặt hàng điện máy cũng chủ yếu là sản phẩm nhập khẩu, do đó cũng chịu tác động bởi tình hình cước phí tàu biển, hàng không tăng cao. Ông Phạm Quốc Bảo Duy, Giám đốc ngành hàng điện máy hệ thống FPT Shop chia sẻ: Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt từ chi phí vận chuyển, biến động tỷ giá, cùng với việc một số hãng đang điều chỉnh giá sản phẩm tăng dần khoảng 5-10%, mặt bằng giá của ngành hàng điện máy cũng chịu những tác động nhất định. Để hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với chi phí hợp lý hơn, FPT Shop tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi và triển khai chính sách trả góp lãi suất 0%, đồng thời kéo dài kỳ hạn thanh toán lên các mốc như 12 tháng, 15 tháng… nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng khi mua sắm.