Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Long Châu có hơn 320 nhà thuốc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ

Hồng Phúc
Hồng Phúc
13/02/2026 16:41 GMT+7

Hơn 320 nhà thuốc Long Châu mở cửa phục vụ xuyên suốt tết Nguyên đán 2026, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân không bị gián đoạn trong kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm.

Theo đó, hơn 320 nhà thuốc Long Châu tại nhiều tỉnh, thành vẫn mở cửa xuyên suốt trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán 2026. Thời gian hoạt động từ 8 giờ - 20 giờ hằng ngày. Việc duy trì số lượng lớn cơ sở phục vụ xuyên tết nhằm giúp người dân thuận lợi mua thuốc và chăm sóc sức khỏe trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn từ đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn.

Long Châu có hơn 320 nhà thuốc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ- Ảnh 1.

Hơn 320 nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên tết Nguyên đán, sẵn sàng chăm lo sức khỏe bà con trong kỳ nghỉ dài ngày

Những nhà thuốc còn lại của hệ thống Long Châu sẽ có lịch nghỉ tết từ ngày 16.2 (tức ngày 29.12 âm lịch) đến ngày 19.2 (mùng 3 tết). Còn Trung tâm tiêm chủng Long Châu bắt đầu nghỉ tết từ ngày 15.2 (tức ngày 28.12 âm lịch) đến ngày 19.2 (mùng 3 tết). Toàn bộ hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 20.2 (mùng 4 tết).

Long Châu có hơn 320 nhà thuốc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ- Ảnh 2.

Long Châu đảm bảo minh bạch nguồn gốc sản phẩm, luôn đủ nguồn cung và bình ổn giá

Đại diện Long Châu cho biết, để chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán 2026, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc, vật tư y tế từ sớm. Doanh nghiệp làm việc chặt chẽ với các nhà sản xuất và đối tác phân phối lớn để đảm bảo nguồn cung thuốc, vaccine và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu luôn ổn định, không bị gián đoạn và bình ổn giá.

Song song, đơn vị tăng cường năng lực kho vận, tối ưu phân bổ hàng hóa theo từng khu vực, phù hợp với nhu cầu thực tế tại mỗi địa phương. Đội ngũ y tế tư vấn thuốc, tiêm chủng và lực lượng giao hàng cũng được bố trí đầy đủ, sẵn sàng phục vụ người dân trong suốt kỳ nghỉ. Mục tiêu là đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng cao dịp tết, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giá cả ổn định, minh bạch đáp ứng trải nghiệm chăm sóc sức khỏe xuyên suốt cho mọi người.

Long Châu có hơn 320 nhà thuốc hoạt động xuyên Tết Bính Ngọ- Ảnh 3.

Bên cạnh đảm bảo nguồn cung và mở cửa phục vụ xuyên suốt, Long Châu còn mang đến nhiều chương trình tri ân, ưu đãi thay lời chúc mừng xuân mới

Mừng Xuân Bính Ngọ, Long Châu còn mang đến nhiều chương trình tri ân, ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng như: các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và thiết bị y tế được giảm giá đến 35%, áp dụng mua 1 tặng 1 các sản phẩm bổ dưỡng từ sâm, yến; chương trình ghép bill nhận quà "Năm mã bứt phá - Sức khỏe thăng hoa"; tặng phiếu mua hàng nhân Ngày Thần Tài 26.2 (tức ngày mùng 10 âm lịch) khi khách hàng có số đơn hàng có các số đuôi là "79", "7979","797979"... Qua những chương trình ý nghĩa, Long Châu mong muốn đồng hành cùng mỗi gia đình trên hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe, để Xuân mới thêm an vui và trọn vẹn.

Khám phá thêm chủ đề

Long châu phục vụ xuyên tết Nhà thuốc Long Châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận