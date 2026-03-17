Tham gia mua bán hóa đơn khống hơn 8,9 tỉ đồng, giám đốc xăng dầu bị bắt

Tối 17.3, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can, gồm giám đốc một công ty xăng dầu và 2 giám đốc hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách qua ứng dụng.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hợp tác xã An Phát Khánh EMT Đà Nẵng do ông Lưu Viết Dũng (48 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc và Hợp tác xã Ngũ Hành Sơn do bà Vũ Thị Quỳnh Hương (68 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm giám đốc, cùng hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Hai đơn vị này sử dụng chung hệ thống nhân sự tại địa chỉ 583 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Trong quá trình hoạt động, nhằm hợp thức hóa chi phí, cân đối doanh thu và giảm số thuế phải nộp, từ tháng 6.2020 đến tháng 3.2025, ông Dũng và bà Hương đã chỉ đạo 2 nhân viên liên hệ với Công ty TNHH Quốc Việt New do ông Nguyễn Hữu Thạch (58 tuổi, trú phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) làm giám đốc để mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã mua tổng cộng 4.649 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 8,9 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

