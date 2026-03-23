Tiết kiệm xăng dầu là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tiết kiệm năng lượng cũng là giải pháp được nhiều doanh nghiệp (DN) áp dụng trong bối cảnh hiện nay.

Giúp giảm 10% chi phí nhiên liệu

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty CP ALP Logistics - chi nhánh Hải Phòng, cho hay giá xăng dầu tăng mạnh buộc DN phải điều chỉnh đơn giá vận tải với khách hàng. Tuy nhiên, DN không thể tăng theo đà tăng của giá nhiên liệu, nên một trong những giải pháp được công ty đề ra từ rất sớm là tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng sử dụng.

Cụ thể, tối ưu việc vận chuyển hàng hóa bằng cách sử dụng vỏ container hàng nhập khẩu để đóng hàng xuất khẩu. Thường công ty chở container hàng của khách nhập từ cảng Hải Phòng về các tỉnh phía bắc, xong chở container rỗng về trả hãng. Nay, sau khi trả hàng sẽ chờ đóng hàng xuất khẩu đưa ra cảng, giảm một vòng xe.

Thứ hai là kẹp ghép hàng hóa của các khách hàng có nhu cầu chở container nhỏ. "Thường xe tải dài chở container 40 feet, nhưng container 20 feet cũng dùng một xe đó, rất phí phạm. Chúng tôi đang làm việc với các khách hàng, đối tác, đồng nghiệp... để xe chở container có thể chạy được 2 container của 2 khách khác nhau, hạn chế chạy hàng rời từng khách để tối ưu chi phí", vị này giải thích.

Nếu các giải pháp tiết kiệm năng lượng được toàn dân áp dụng quyết liệt, mức tiêu hao nhiên liệu có thể giảm từ 5 - 15%

Thứ ba, công ty chú trọng đào tạo về an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể, tài xế phải có kế hoạch, tính toán cung đường hợp lý, tránh tối đa di chuyển vào giờ cao điểm, tắc đường phải chở hàng đi đường vòng. Trong quá trình vận hành xe, tuyệt đối không rồ ga sốc để tiết kiệm nhiên liệu và không bảo đảm tính an toàn.

"Với cách triển khai tiết kiệm năng lượng đồng bộ, quyết liệt, ước tính 30 chiếc xe tải của công ty có thể tiết kiệm được 10 - 15% chi phí nhiên liệu. Trên cả nước có khoảng 15.000 xe đầu kéo container, nếu cùng áp dụng các giải pháp tiết kiệm như thế này thì có thể giảm ít nhất 10% chi phí xăng dầu", ông Nguyễn Văn Thịnh chia sẻ và cho biết công ty đang tính toán tăng phương tiện vận tải bằng điện để tiết kiệm năng lượng.

Đại diện Công ty TNHH BEST Express Việt Nam cũng đang nỗ lực kiểm soát chi phí thông qua việc tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển, nâng cao hệ số lấp đầy của phương tiện và cải thiện hiệu quả khai thác vận hành.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, nhất là hệ thống điều phối và tính toán tuyến đường thông minh nhằm rút ngắn quãng đường di chuyển, tăng hệ số lấp đầy phương tiện, đồng thời giảm mức tiêu hao nhiên liệu cũng như độ hao mòn máy móc và lốp xe trong quá trình vận hành", đại diện DN trên cho hay. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ nâng cấp đội xe vận tải trọng tải lớn và sử dụng đa dạng các loại nhiên liệu như xăng, dầu và nhiên liệu sinh học.

Trong lĩnh vực sản xuất, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐTV Công ty cơ khí Duy Khanh, cho biết DN đang sử dụng nhiều cả điện và dầu. Giá dầu chạy xe tải hiện tại tăng đến 80% so với giá tháng 2. Thế nên, công ty cấp tốc đưa kế hoạch tiết kiệm năng lượng nói chung.

Cụ thể, với xe tải chở giao hàng cho nhiều DN sản xuất trong các khu công nghiệp bắt buộc gom lại, không giao lẻ nhằm giảm số lần vận chuyển. Với cách làm này, chi phí xăng dầu sử dụng có thể giảm được 10 - 20%, tùy thời điểm. Song song đó, công ty cũng tính toán phương án sản xuất vào khung giờ thấp điểm để giảm chi phí tiêu thụ điện...

Triển khai nhiều giải pháp thiết thực

Chuyên gia kinh tế, GS-TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội, đánh giá sự vào cuộc của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành thông qua việc điều tiết nguồn cung, chính sách thuế phí và khuyến cáo tiết kiệm là rất kịp thời.

"Nếu DN thực sự quyết liệt triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu một cách đồng bộ và bài bản, thì trong thời gian tới hoàn toàn có thể tiết giảm khoảng từ 5 - 15% so với mức tiêu dùng lâu nay", vị chuyên gia đánh giá. Năm 2025, ước tiêu thụ xăng dầu cả nước khoảng 25,2 - 26,4 triệu m3/tấn, trung bình mỗi ngày tiêu thụ khoảng 69.000 - 72.000 m3/tấn. Nếu lấy mức giảm bình quân 10%, nhu cầu sẽ giảm khoảng 7.000 m3/tấn mỗi ngày.

Thực tế, ngay sau khi có Kết luận 14 của Bộ Chính trị, chiều 21.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, đồng thời kêu gọi các cơ quan trong hệ thống chính trị, người dân, DN và các chủ thể có liên quan sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; coi đây là cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, Chính phủ đưa ra loạt giải pháp nhằm tăng nguồn cung nhiên liệu, giảm áp lực phụ thuộc vào xăng dầu. Cụ thể, tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo Bộ Công thương, đến nay, Quỹ đã được xả hơn 3.000 tỉ đồng trong số hơn 5.600 tỉ đồng. Nghị quyết mới sửa đổi cũng quy định khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên mới được điều chỉnh tăng giá. Thứ hai, khuyến khích DN đa dạng hóa nguồn nhập khẩu bằng chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi MFN các mặt hàng xăng dầu về 0% đến hết ngày 30.4 năm nay. Nhờ vậy, nhập khẩu xăng dầu (chủ yếu từ các thị trường ngoài Trung Đông) trong nửa đầu tháng 3 tăng mạnh, với hơn 533.000 tấn xăng dầu các loại (tăng hơn 41%) và trị giá 492 triệu (tăng hơn 89% so cùng kỳ. Song song đó, nhập khẩu khí từ Úc, Mỹ cũng tăng mạnh.

Trong nước, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, cùng với các bộ ngành, đẩy nhanh lộ trình xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4, nhằm giảm khoảng 10% tiêu thụ xăng khoáng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Theo GS-TS Mạc Quốc Anh, tiết kiệm năng lượng tạo điều kiện để DN chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh. Thay vì thụ động chờ đợi giá xăng dầu ổn định, DN cần coi đây là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Không nên nhìn tiết kiệm nhiên liệu như một giải pháp tình thế, mà phải coi đó là một nội dung của quản trị chi phí, quản trị rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, phần tiết kiệm được dù là 5 - 10% cũng mang ý nghĩa rất lớn, bởi nó không chỉ giúp DN giảm áp lực tài chính trước mắt mà còn tạo dư địa để ổn định giá thành, giữ thị trường và tăng sức chống chịu trong dài hạn", GS-TS Mạc Quốc Anh nêu quan điểm và nhấn mạnh: "Tiết kiệm năng lượng vẫn phải được coi là "nguồn cung tại chỗ". Tức là ngoài việc tăng nguồn hàng, chúng ta phải giảm cường độ tiêu hao trong sản xuất, vận tải và dịch vụ. Muốn thị trường bền hơn, phải đi bằng hai chân: bảo đảm nguồn cung vật chất và giảm tốc độ tiêu hao năng lượng của nền kinh tế. Nói cách khác, giải pháp hiệu quả nhất không phải chỉ là mua thêm xăng dầu ở đâu, mà còn là làm sao để dùng ít hơn, hiệu quả hơn và chủ động hơn".