Kinh tế Chính sách - Phát triển

Yêu cầu siết giá cước vận tải, đẩy nhanh chuyển đổi xe điện giữa bão xăng dầu

Hà Mai
Hà Mai
20/03/2026 09:02 GMT+7

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý giá cước trước biến động giá nhiên liệu.

Theo Bộ Xây dựng, diễn biến căng thẳng, phức tạp của xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng cao, khó lường. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, tạo áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Yêu cầu siết giá cước vận tải, đẩy nhanh chuyển đổi xe điện giữa bão xăng dầu- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp vận tải đang chịu áp lực lớn do giá xăng dầu liên tục biến động khó lường

ẢNH: NG.NGA

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 2 (ban hành ngày 6.3) về các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu trong nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, địa phương chủ động kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải.

Cụ thể, các Cục quản lý chuyên ngành (Đường bộ, Đường sắt, Hàng không, Hàng hải, Đường thủy) và UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu theo dõi sát tác động của giá nhiên liệu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá theo đúng quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí.

Song song, tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết của các đơn vị kinh doanh vận tải, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

Lãnh đạo các Cục có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện giá dịch vụ theo khung giá do nhà nước ban hành, khuyến khích giảm giá, áp dụng giá sàn đối với các dịch vụ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi tăng giá nhiên liệu xăng, dầu; tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu và tác động đến giá dịch vụ vận tải, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

Giá xăng, dầu tăng mạnh: RON95-III vượt mốc 30.000 đồng/lít

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, tối ưu hóa phương án tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế, hạn chế tình trạng phương tiện chạy rỗng nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Mới nhất, đêm qua (19.3), giá các loại xăng dầu đã đồng loạt điều chỉnh tăng sau 5 ngày giữ nguyên. Trong đó xăng RON 95-III đã vượt 30.000 đồng/lít.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 5.120 đồng, lên 30.690 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 thêm 4.670 đồng, có giá mới 27.170 đồng. Các mặt hàng dầu (trừ mazut) tăng 3.400 - 8.990 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 33.420 đồng và 35.920 đồng.

Hiện mỗi lít xăng RON 95-III, dầu diesel cao hơn lần lượt 52% và 73% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.


Hai bến phà lớn nhất TP.HCM tăng giá vé vì không chịu nổi bão giá dầu

Hai bến phà lớn nhất TP.HCM tăng giá vé vì không chịu nổi bão giá dầu

Hai bến phà Bình Khánh và Cát Lái thông báo áp dụng giá vé mới từ 18.3.

