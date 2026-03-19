Hai bến phà lớn nhất TP.HCM tăng giá vé vì không chịu nổi bão giá dầu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong vừa thông báo điều chỉnh giá vé tại bến phà Bình Khánh và bến phà Cái Lái từ 18.3.

Phà Bình Khánh hiện là bến phà có lưu lượng hành khách và phương tiện lớn nhất TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Theo bảng giá mới, giá vé thấp nhất dành cho người đi bộ và xe đạp tăng từ 2.000 đồng/lượt lên 3.000 đồng mỗi lượt; cao nhất với xe container tăng từ 330.000 đồng/lượt lên 347.000 đồng/lượt tại phà Cát Lái và từ 400.000 đồng/lượt lên 428.000 đồng/lượt áp dụng tại phà Bình Khánh. Tổng hợp, mức giá vé tăng dao động từ 3 - 19% tùy loại hình phương tiện.

Đơn vị vận hành lý giải phà hoạt động hoàn toàn dựa trên động cơ đốt trong sử dụng dầu diesel. Chi phí nhiên liệu là thành phần cấu thành chính trong giá thành dịch vụ. Giá dầu diesel trong nước thời gian qua tăng mạnh theo biến động thị trường thế giới, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải tại hai bến phà. Việc điều chỉnh giá nhằm đảm bảo cân đối thu chi, đồng thời vẫn nằm trong khung giá tối đa do UBND TP.HCM quy định.

Ngoài ra, phía công ty cũng đang xin ý kiến UBND TP.HCM, Sở Xây dựng điều chỉnh tăng giá trần tối đa để đảm bảo hoạt động trong tình hình căng thẳng giá nhiên liệu hiện nay.

Trước đó, lần gần nhất 2 bến phà này thông báo giá tăng giá vé là sau dịp lễ 30.4 - 1.5.2025 với mức tăng 33%. Đợt điều chỉnh giá này nhằm bù đắp trượt giá sau 15 năm áp dụng giá vé cũ.



