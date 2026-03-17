Xe máy xăng nào tiết kiệm nhiên liệu tại Việt Nam?

Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng do tác động từ tình hình xung đột Trung Đông, khả năng tiết kiệm nhiên liệu đang trở thành tiêu chí quan trọng được nhiều người quan tâm khi chọn mua xe máy xăng. Thực tế trên thị trường hiện nay, không ít mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp, chỉ quanh ngưỡng từ 1,4 - 1,8 lít/100 km (theo số liệu công bố từ nhà sản xuất và cơ quan đăng kiểm).

Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến Honda Future 125 FI. Nếu xét ở phân khúc xe máy phổ thông, đại diện Honda đang là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất. Cụ thể, theo số liệu công bố từ nhà sản xuất, Future 125 FI chỉ tiêu thụ khoảng 1,47 lít xăng/100 km, mức rất thấp so với dung tích động cơ. Bởi mẫu xe số này sử dụng loại động cơ xi-lanh đơn 125 phân khối, làm mát bằng không khí. Tuy nhiên, yếu tố giúp Future 125 FI tiết kiệm nhiên liệu là nhờ sự kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Trên thị trường, mẫu xe nhà Honda hiện có giá bán đề xuất từ khoảng hơn 31 triệu đồng, tùy phiên bản.

Những mẫu xe máy số của Honda như Future 125 FI, RSX FI có mức tiêu hao nhiên liệu thấp bậc nhất tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Sirius FI cũng là mẫu xe rất tiết kiệm nhiên liệu. Theo dữ liệu đăng kiểm, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 1,57 lít xăng/100 km, nhờ động cơ 110 cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử FI. Sirius FI được nhiều người dùng lựa chọn nhờ thiết kế gọn nhẹ, vận hành linh hoạt và chi phí bảo dưỡng thấp. Giá bán của mẫu xe này hiện dao động khoảng 22 - 24 triệu đồng, thuộc nhóm dễ tiếp cận trong phân khúc xe số phổ thông.

Một mẫu xe khác nổi bật về khả năng tiết kiệm nhiên liệu là Honda Wave RSX FI. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này tiêu thụ khoảng 1,56 lít/100 km nhờ động cơ 110 cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Bên cạnh lợi thế tiết kiệm xăng, Wave RSX FI còn được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn gàng, trọng lượng nhẹ và chi phí sử dụng thấp. Xe hiện được bán với giá đề xuất khoảng từ 22 - 25 triệu đồng, tùy phiên bản.

Yamaha Jupiter Finn cũng là mẫu xe số rất đang cân nhắc nếu xét về tiêu chí tiết kiệm xăng ẢNH: NGUYỄN DUY

Ở phân khúc xe máy số còn một lựa chọn nữa đáng cân nhắc cho những ai đề cao tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu là Yamaha Jupiter Finn. Mẫu xe này sử dụng động cơ 115 cc, làm mát bằng không khí. Ngoài ra, xe cũng kết hợp hệ thống phun xăng điện tử, nhờ đó mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,64 lít/100 km, theo công bố của nhà sản xuất. Jupiter Finn hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe số bền bỉ, phù hợp nhu cầu di chuyển hằng ngày. Giá bán hiện dao động khoảng 28 - 29 triệu đồng.

Ở nhóm xe tay ga, khách Việt hiện cũng có một số mẫu mã đạt mức tiêu hao nhiên liệu khá thấp nhờ áp dụng công nghệ động cơ mới. Tiêu biểu có thể kể đến Yamaha Grande. Mẫu xe tay ga này được trang bị động cơ Blue Core kết hợp hệ thống hybrid hỗ trợ tăng tốc. Nhờ đó xe tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,69 lít/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm xăng nhất trong phân khúc. Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Grande còn được trang bị nhiều tiện ích như khóa thông minh, hệ thống ngắt động cơ tạm thời và cốp chứa đồ dung tích lớn. Giá bán của xe hiện dao động khoảng 46 - 52 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ở nhóm xe tay ga, Yamaha Grande đang là mẫu xe phổ thông có chỉ số tiêu hao nhiên liệu thấp nhất thị trường ẢNH: C.T

Honda Vision cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, mẫu xe tay ga của Honda tiêu thụ khoảng 1,87 lít xăng/100 km, dù không ấn tượng bằng Yamaha Grande nhưng cũng nằm trong nhóm xe tay ga phổ thông có mức tiêu thụ xăng thấp nhất trên thị trường.

Vision sử dụng động cơ eSP dung tích 110 phân khối, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử và tính năng ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và giá bán tương đối dễ tiếp cận (trên dưới 30 triệu đồng), Vision nhiều năm liền nằm trong nhóm xe tay ga bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Thực tế cho thấy, phần lớn các mẫu xe máy tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam vẫn thuộc nhóm xe số nhờ cấu trúc đơn giản và trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, khoảng cách về mức tiêu hao nhiên liệu giữa xe số và xe tay ga đang dần thu hẹp, khi nhiều mẫu xe ga mới được trang bị công nghệ động cơ hiện đại, tối ưu hiệu suất đốt nhiên liệu.