Yamaha Grande 125cc có thực sự xứng đáng là xe tiết kiệm xăng bậc nhất phân khúc?

Theo Kết quả nghiên cứu xếp hạng mức tiêu hao nhiên liệu của xe tay ga sản xuất tại Việt Nam năm 2025, Yamaha Grande chỉ tiêu thụ 1,66 lít xăng/100km trong điều kiện thử nghiệm chuẩn. Kết quả này giúp Grande là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc xe tay ga.

Grande - Xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc xe tay ga 125cc

Trong thực tế sử dụng, việc sở hữu một mẫu xe có mức tiêu hao thấp được người dùng đánh giá là yếu tố mang lại lợi ích kinh tế về dài hạn, đồng thời góp phần giảm khí thải và hướng tới một lối sống giao thông xanh hơn.

Yếu tố góp phần tối ưu lượng tiêu thụ nhiên liệu

Động cơ Blue Core 125cc được thiết kế với công nghệ đốt cháy tối ưu, sử dụng đúng lượng xăng cần thiết, giảm tiêu thụ nhiên liệu trong khi vẫn gia tăng công suất. Hệ thống làm mát tiên tiến duy trì nhiệt độ hoạt động tối ưu, tránh quá nhiệt và lãng phí năng lượng. Đặc biệt, thiết kế giảm trọng lượng động cơ giúp giảm thiểu tổn thất động năng. Hệ thống phun xăng điện tử kiểm soát và tối ưu hóa lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt chính xác trong mỗi lần đốt cháy, giúp Grande vận hành bền bỉ và tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Động cơ Blue Core 125cc được thiết kế với công nghệ đốt cháy tối ưu

Chị M.A, người dùng Grande tại Hà Nội chia sẻ: "Mình sử dụng Yamaha Grande được gần nửa năm, chủ yếu đi làm trong nội đô khoảng 15-20 km mỗi ngày. Điều tôi thấy rõ nhất là xe chạy khá êm và mát, đặc biệt khi đứng lâu ở đèn đỏ. Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế thường dao động quanh 1,7-1,8 lít/100 km, có lúc tăng lên hơn 1,9 lít nếu di chuyển nhiều trong giờ cao điểm".

Trợ lực điện nhỏ gọn hỗ trợ động cơ xăng trong 3 giây đầu khi khởi động, tăng sức kéo giúp xe tăng tốc nhanh hơn và khởi hành êm ái hơn. Anh T.N (Hà Nội): "Khi lên dốc hầm chung cư, xe vọt mạnh hơn xe cũ của tôi. Tuy không phải kiểu tăng tốc mạnh như xe phân khối lớn, nhưng khởi động mượt hơn, nhất là khi chở thêm đồ".

Yamaha Grande vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu

Bên cạnh đó, xe còn trang bị hệ thống Stop & Start tự động tắt máy khi xe dừng quá 5 giây và khởi động lại ngay lập tức khi người lái vặn ga. Theo các nghiên cứu, động cơ ở trạng thái chờ vẫn tiêu tốn một lượng xăng nhất định mặc dù xe không di chuyển. Tại các thành phố lớn, việc dừng đèn đỏ và kẹt xe chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng thời gian di chuyển hàng ngày. Do đó, việc tự động tắt máy trong những khoảng thời gian này có thể góp phần giảm thiểu lãng phí nhiên liệu.

Các tiện ích hiện đại khác trên Yamaha Grande

Bên cạnh ưu thế về tiết kiệm nhiên liệu, Yamaha Grande còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại, nâng cao sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng. Hệ thống phanh ABS giúp tăng cường an toàn bằng cách ngăn chặn bánh xe bị bó cứng khi phanh gấp, đặc biệt trên các đoạn đường trơn trượt. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể kiểm soát tay lái để tránh chướng ngại vật, đồng thời giảm nguy cơ trượt ngã - vấn đề thường gặp khi phanh xe máy đột ngột.

Yamaha Grande sở hữu nhiều tính năng hiện đại

Không chỉ vậy, thông qua ứng dụng điện thoại thông minh Y-Connect, người sử dụng có thể truy cập nhiều thông tin về xe của mình như: thông báo tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi nhỡ, mức tiêu thụ nhiên liệu, theo dõi hành trình, vị trí đỗ xe… trên màn hình LCD của xe. Hơn nữa, xe còn tích hợp sẵn cổng sạc USB giúp người dùng dễ dàng sạc điện thoại trong quá trình di chuyển.

Ngoài ra, hệ thống Smart Key (chìa khóa thông minh) với khởi động một nút xoay giúp thao tác nhanh chóng và tiện lợi hơn. Cốp dưới yên dung tích lớn lên đến 27 lít, rất thuận tiện để đựng đồ dùng cá nhân. Với trọng lượng dưới 100kg, chiếc xe cho phép người điều khiển dễ dàng làm chủ tay lái và di chuyển linh hoạt, phù hợp cho cả nam và nữ.

Để duy trì hiệu suất vận hành tối ưu và kéo dài tuổi thọ động cơ BlueCore Hybrid, Yamaha khuyến nghị người dùng sử dụng dầu nhớt Yamalube chính hiệu. Được nghiên cứu và phát triển đặc biệt cho động cơ Yamaha, Yamalube giúp bảo vệ động cơ hiệu quả, giảm ma sát, đồng thời duy trì vận hành bền bỉ của Grande.

Yamaha Grande không chỉ là lựa chọn kinh tế mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy

Trong bối cảnh giá xăng biến động, một chiếc xe có khả năng tối ưu hóa tiêu thụ nhiên liệu có thể là giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí di chuyển lâu dài.

