10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026: Toyota áp đảo

Sức mua chững lại cùng với thời gian bán hàng bị gián đoạn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khiến doanh số nhiều mẫu ô tô sụt giảm. Mazda CX-5 vẫn giữ vững ngôi đầu nhưng các vị trí còn lại trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026 đã có sự xáo trộn.

10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Toyota có tới 4 mẫu xe góp mặt, trong đó mẫu bán tải Hilux là cái tên duy nhất đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số, qua đó vượt Ford Ranger để chiếm vị trí thứ hai. Ford cũng không hề kém cạnh khi bộ ba Ford Ranger, Everest và Territory vẫn tạo được sức hút để chiếm 3 vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026:

1. Mazda CX-5: 1.008 xe

Bất chấp doanh số giảm mạnh, Mazda CX-5 vẫn là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 2.2026. Cụ thể, các đại lý Mazda đã bàn giao 1.008 xe CX-5 đến tay khách hàng trong tháng 2.2026, giảm 1.096 xe so với tháng 1.2026. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng Ảnh: B.H

2. Toyota Hilux: 871 xe

Lần đầu tiên trong những năm gần đây Toyota Hilux góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Trái với sự sụt giảm doanh số của hầu hết mẫu xe trên thị trường, trong tháng 2.2026 lượng tiêu thụ Toyota Hilux đạt 871 xe, tăng gần 750 xe so với tháng trước đó. Sự thay đổi mang tính cách mạng về kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… được xem là lý do giúp Hilux tìm lại sức hút với khách hàng mua xe bán tải tại Việt Nam. Mẫu bán tải này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 632 - 903 triệu đồng Ảnh: T.T.C

3. Ford Ranger: 809 xe

Không chỉ bị Toyota Hilux vượt mặt trong cuộc đua doanh số phân khúc xe bán tải tháng 2.2026, Ford Ranger còn dậm chân ở vị trí thứ ba trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số Ford Ranger chỉ đạt 809 xe trong tháng 2.2026, giảm 1.045 xe so với tháng đầu năm. Dù vậy, cộng dồn lượng xe bán ra trong hai tháng đã qua của năm 2026, Ford Ranger vẫn xếp trên Toyota Hilux. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng Ảnh: B.H

4. Ford Everest: 747 xe

Vẫn góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam nhưng tương tự Ranger, doanh số Ford Everest trong tháng 2.2026 đã sụt giảm mạnh, về mức 747 xe bán ra, thấp hơn 643 xe so với tháng trước đó. Sau hai tháng đầu năm, Ford Everest vẫn đang là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam với tổng doanh số đạt 2.137 xe. Ford Everest nhập khẩu từ Thái Lan, hiện đang phân phối tại Việt Nam 5 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng Ảnh: Ford

5. Ford Territory: 730 xe

Bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ tính năng tiếp tục giúp Ford Territory tìm lại sức hút với khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua sụt giảm, thời gian bán hàng bị gián đoạn, doanh số Ford Territory trong tháng 2.2026 chỉ đạt 730 xe, giảm 815 xe so với tháng 1.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đang được phân phối 3 phiên bản tại Việt Nam, giá bán từ 762 - 896 triệu đồng Ảnh: P.M

6. Hyundai Creta: 645 xe

Hyundai Creta đã bán ra thị trường 645 xe trong tháng 2.2026, giảm 577 xe so với tháng 1.2026. Đây cũng là mẫu ô tô Hyundai hút khách nhất tại Việt Nam tháng vừa qua. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm cũng như liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía nhà phân phối. Hyundai Creta là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng B, do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối với giá bán từ 599 - 715 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Toyota Yaris Cross: 638 xe

Vẫn góp mặt trong nhóm ô tô máy xăng bán chạy nhất thị trường tháng 2.2026 nhưng so với tháng trước đó, lượng tiêu thụ Yaris Cross tiếp tục giảm 512 xe. Cụ thể, đã có 638 xe Toyota Yaris Cross đến tay khách hàng trong tháng 2.2026. Đáng chú ý đây là tháng thứ tư liên tiếp lượng tiêu thụ Toyota Yaris Cross sụt giảm. Mẫu xe này hiện đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 650 - 728 triệu đồng Ảnh: T.M.V

8. Toyota Vios: 615 xe

Sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm nhưng nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá từ phía Toyota Việt Nam (TMV) giúp doanh số Toyota Vios đạt 615 xe bán ra, giảm 503 xe so với tháng trước đó. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Vios góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng Ảnh: T.M.V

9. Hyundai Tucson: 614 xe

Bán ít hơn 1 xe so với Toyota Vios, Hyundai Tucson xếp vị trí thứ 9 trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2026. Mẫu Crossover 5 chỗ này đạt doanh số 614 xe trong tháng 2.2026, giảm 547 xe so với tháng 1.2026. Như vậy, cùng với Creta, Tucson tiếp tục hợp thành bộ đôi ô tô Hyundai bán chạy nhất Việt Nam tháng vừa qua. Hyundai Tucson cũng được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 769 - 989 triệu đồng Ảnh: H.T.V

10. Toyota Veloz Cross: 585 xe

Mẫu xe thứ 4 của Toyota góp mặt trong danh sách này. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2026, Toyota Veloz Cross chen chân vào nhóm ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu MPV này đạt 585 xe trong tháng 2.2026, giảm 276 xe so với tháng trước đó. Toyota Veloz Cross hiện đang được lắp ráp tại Việt Nam với hai phiên bản, giá bán từ 638 - 660 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại mẫu xe này đang được TMV áp dụng ưu đãi, giảm giá hơn 60 triệu đồng Ảnh: B.H



