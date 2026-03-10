10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026: Nhiều thương hiệu góp mặt

Sức mua ô tô trong tháng 2.2026 sụt giảm, thời gian bán hàng bị rút ngắn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khiến doanh số nhiều mẫu mã, thương hiệu "lao dốc". Trong đó, một số mẫu ô tô vốn kém sức hút, đạt doanh số bán chưa tới 10 xe, qua đó tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026.

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Các thương hiệu ô tô Nhật Bản tiếp tục áp đảo khi Toyota, Suzuki, Isuzu, Honda… đều có mẫu mã góp mặt trong danh sách này. Hyundai, KIA cũng có ít nhất 1 mẫu xe.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026:

1. Ford Mustang Mach-E: 1 xe

Ford Mustang Mach-E là mẫu ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam trong tháng 2.2026. Đây cũng là chiếc Mustang Mach-E đầu tiên trong năm nay được giao đến tay người dùng. Trước đó, mẫu ô tô điện này bắt đầu mở bán tại Việt nam từ tháng 10.2025 cùng mức giá lên đến 2,599 tỉ đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này chỉ có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ Ảnh: Chí Tâm

2. Toyota Corolla Altis: 4 xe

Toyota Corolla Altis từng tạo được sức hút tại Việt Nam với sự ổn định, bền bỉ. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn ưa chuộng xe sedan như trước đây, Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Trong tháng bán hàng thứ hai của năm 2026, doanh số bán mẫu xe này chỉ đạt 4 xe, giảm 2 xe so với tháng trước đó. Với kết quả này, Toyota Corolla Altis tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, có giá 725 - 870 triệu đồng Ảnh: B.H

3. Suzuki Jimny: 7 xe

Từng khuấy động thị trường ô tô, thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian đầu ra mắt nhưng hơn 1 năm trở lại đây, mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Tháng 2.2026, Suzuki chỉ bán được 7 xe Jimny, thấp hơn 30 xe so với tháng trước đó. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe có giá 789 - 799 triệu đồng nhưng hiện vẫn còn tồn kho xe đời 2024 và đang được nhà phân phối giảm giá gần 100 triệu đồng Ảnh: B.H

4. Toyota Land Cruiser Prado: 10 xe

Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam bước sang thế hệ mới vào tháng 10.2024 với giá 3,46 - 3,48 tỉ đồng. Mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu, do đó nguồn cung vẫn rất hạn chế, tương tự mẫu xe đàn anh Land Cruiser, khách hàng muốn mua Toyota Land Cruiser Prado sau khi đặt cọc phải chờ hàng tháng trời mới nhận được xe. Đây chính là lý do khiến doanh số mẫu xe này chỉ đạt 10 xe trong tháng 2.2026, thấp hơn 30 xe so với tháng liền kề trước đó

Ảnh: B.H

5. Suzuki Swift: 12 xe

Cùng với Jimny, Suzuki Swift cũng góp mặt trong danh sách này với 12 xe bán ra trong tháng 2.2026, giảm 27 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này được Suzuki Việt Nam tung ra bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 4 từ tháng 6 năm ngoái với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, trang bị so với mẫu tiền nhiệm vẫn không thể giúp Suzuki Swift tìm lại sức hút vốn có. Suzuki Swift phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, có giá 569 - 577 triệu đồng Ảnh: C.T

6. Isuzu mu-X: 13 xe

Isuzu mu-X là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 2.2026 đạt 13 xe, giảm 17 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, mạnh mẽ… nhưng hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, đi kèm mức giá 928 triệu đến 1,269 tỉ đồng Ảnh: Đ.T

7. Toyota Alphard: 25 xe

Doanh số Toyota Alphard đạt 25 xe trong tháng bán hàng thứ hai của năm 2026, giảm 7 xe so với trước đó. Kết quả này khiến Alphard trở thành mẫu xe thứ hai của Toyota góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng vừa qua. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng Ảnh: T.T.C

8. KIA Sorento: 29 xe

Lần đầu tiên KIA Sorento góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Doanh số tháng 2.2026 của mẫu xe này chỉ đạt 29 xe, giảm 76 xe so với tháng liền kề trước đó. Việc thị trường ngày càng cạnh tranh, nhiều lựa chọn nhất là ở phân khúc xe 7 chỗ khiến KIA Sorento vốn có giá bán khá cao, gặp khó trong việc thuyết phục khách hàng. Tại Việt Nam, mẫu xe này có tới 6 phiên bản khác nhau, trong đó có cả bản hybrid cũng như Plug-in hybrid (HEV) Ảnh: T.C

9. Hyundai Elantra: 31 xe

Tháng thứ hai liên tiếp, Hyundai Elantra góp mặt trong danh sách này. Doanh số bán Hyundai Elantra trong tháng 2.2026 chỉ đạt 31 xe, giảm 26 xe so với tháng 1.2026. Thực tế, sức hút Hyundai Elantra đã sụt giảm trong những năm gần đây. Sở hữu kiểu dáng thể thao, trẻ trung cùng nhiều trang bị, tính năng… nhưng thực tế Hyundai Elantra vẫn khó thuyết phục khách Việt vốn không còn ưa chuộng dòng xe sedan Ảnh: H.T.V

10. Honda BR-V: 31 xe



Tương tự KIA Sorento, Honda BR-V là cái tên duy nhất của Honda góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 2.2026 với doanh số bán đạt 31 xe, giảm 282 xe so với tháng trước đó. Việc Honda cắt giảm ưu đãi, thời gian bán hàng rút ngắn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 là lý do khiến doanh số Honda BR-V cùng các mẫu xe góp mặt trong danh sách này sụt giảm mạnh Ảnh: B.H



