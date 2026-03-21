Giá xăng dầu hôm nay 21.3.2026: Về dưới mốc 110 USD/thùng

Sáng 21.3, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần biến động trái chiều theo hướng giá dầu Brent giảm, dầu WTI tăng. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,64 USD, tương đương 2,35% về 109,55 USD/thùng; trước đó, hợp đồng này tăng hơn 3%, lên 112,19 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,54 USD/thùng, tương đương 2,66%, lên 98,09 USD/thùng.

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran và các đòn đáp trả của nước này vào các quốc gia láng giềng, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Kuwait, đẩy giá dầu biến động liên tục.

Các nhà phân tích nhận xét, căng thẳng leo thang khiến kỳ vọng về một giải pháp nhanh chóng và việc nguồn cung quay trở lại thị trường toàn cầu qua eo biển Hormuz đang ngày càng khó khăn hơn. Thị trường dầu đang bắt đầu phản ánh việc gián đoạn nguồn cung kéo dài sau các cuộc tấn công và dự tính phải mất ít nhất vài tuần thì eo biển Hormuz mới có thể hoạt động trở lại.

Giá dầu thế giới neo mức cao khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, ngày 20.3, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các lô dầu Iran bị mắc kẹt trên biển, qua đó có thể giúp đưa nguồn cung tới châu Á trong vòng 3 - 4 ngày. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết khả năng Mỹ tiếp tục xả dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ trong vài tháng tới.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng, giá dầu sẽ duy trì ở mức cao khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn còn bị gián đoạn. Khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua eo biển này.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng. Ngày hôm qua (20.3), tại cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Việt Nam cần chủ động kịch bản trong trường hợp Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt, nhất là khi khủng hoảng năng lượng toàn cầu có thể kéo dài và diễn biến khó lường. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương tạm ứng ngân sách nhà nước từ nguồn tăng thu năm 2025 để bổ sung cho quỹ. Sau khi tình hình ổn định, nguồn quỹ sẽ được hoàn trả lại ngân sách. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng ký Nghị quyết 55 sửa đổi một số điều của Nghị quyết 36. Theo đó, nếu giá cơ sở xăng dầu tăng từ 15% trở lên sẽ cho điều chỉnh tăng, giảm dưới 10%, cho điều chỉnh giảm.

Diễn biến thị trường thế giới tuần qua cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể tăng tiếp. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác, nếu được thay đổi.