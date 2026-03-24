Xử lý xe điện du lịch '3 không' tự ý chở khách trong khu dân cư ở TP.HCM

Ngày 24.3, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Long Bình tuần tra, xử lý tình trạng xe bốn bánh chở người có gắn động cơ (thường gọi xe điện du lịch) hoạt động trong khu dân cư đông người thuộc phường Long Bình.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Thanh Niên, các xe này có thiết kế dạng xe chở khách nhỏ, có mui che, nhiều hàng ghế, tương tự xe điện phục vụ tham quan. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều xe không gắn biển số, không có giấy tờ hợp lệ. Một số xe sau khi bị xử lý đã được cẩu lên xe chuyên dụng để đưa về trụ sở để xử lý.

Xe chở khách "3 không"

Khoảng 10 giờ cùng ngày (24.3), trên đường D5, lực lượng chức năng phát hiện tài xế T.T.T (27 tuổi) điều khiển xe điện chở khách nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Làm việc với tổ công tác, tài xế T. điều khiển xe không có biển số, không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ xe.

Tài xế T. cho biết chạy xe thuê từ tháng 12.2025, có giấy phép lái xe ô tô, chạy xe trong nội khu dân cư, mỗi lượt chở khách giá 40.000 đồng.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, trên đường D1, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế P.V.U (41 tuổi) điều khiển xe điện du lịch. Qua kiểm tra, xe không gắn biển số, tài xế U. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy kiểm định xe. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ xe để xử lý.

Theo quy định hiện hành, xe bốn bánh chở người có gắn động cơ là phương tiện cơ giới đường bộ, phải đăng ký, gắn biển số và kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường trước khi đưa vào sử dụng. Người điều khiển loại xe này phải có giấy phép lái xe phù hợp.

Đáng chú ý, loại xe này chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa không quá 30 km/giờ và thường được thí điểm trong phạm vi khu du lịch, khu đô thị có kiểm soát. Việc tự ý đưa loại xe này vào hoạt động chở khách trong khu dân cư, đặc biệt trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết, thời gian qua đơn vị thường xuyên phối hợp Công an phường Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát tình hình hoạt động của xe điện du lịch trong khu dân cư. Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử lý 7 trường hợp là tài xế, chủ phương tiện vi phạm, đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các chủ xe về quy định đối với loại phương tiện này. Nội dung tập trung vào việc xe phải được đăng ký, gắn biển số, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển phải có giấy phép lái xe phù hợp, không được tự ý đưa xe vào hoạt động chở khách khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Nỗi lo tai nạn rình rập

Trước đó, vào các ngày 19 và 20.3, theo ghi nhận của chúng tôi tại khu dân cư trên, xe điện du lịch hoạt động khá nhộn nhịp trên nhiều tuyến đường nội khu. Các xe này có màu xanh, vàng, hồng nối đuôi nhau di chuyển, thậm chí dừng đỗ thành hàng dài ven đường.

Đáng chú ý, nhiều xe không gắn biển số vẫn ngang nhiên chở khách lưu thông giữa dòng xe máy, ô tô, len lỏi qua các giao lộ nội bộ, quay đầu, đón trả khách ngay trên lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Một số xe chở từ 5 - 10 người, di chuyển chậm nhưng chiếm diện tích mặt đường đáng kể. Không ít trường hợp xe dừng đột ngột để đón khách, trong khi phía sau là dòng phương tiện đang lưu thông.

Nhiều xe điện du lịch đậu tập trung thành cụm trước các tòa nhà, khu tiện ích hoặc ven vỉa hè, chờ khách như một loại hình vận tải tự phát. Việc xe thiếu nhận diện, không biển số khiến người dân lo ngại về việc quản lý cũng như trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Người dân phản ánh việc xe điện du lịch hoạt động dày đặc trong khu dân cư không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn, nhất là tại các điểm giao cắt và khu vực đông người qua lại.

Trước đó, vào tháng 1.2026, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe điện 4 bánh thường dùng chở khách du lịch lưu thông trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, thành phố Thủ Đức cũ) vào ban đêm, thu hút sự chú ý của dư luận.

Đoạn clip ghi lại cảnh bé trai khoảng 9 tuổi điều khiển xe điện du lịch khiến nhiều người lo ngại

Theo nội dung clip, giữa dòng phương tiện đang di chuyển, chiếc xe điện này vẫn chạy với tốc độ khá nhanh. Đáng chú ý, điều khiển xe là một bé trai khoảng 9 tuổi, lái xe len lỏi giữa các làn đường. Thời điểm này, xe bật đèn pha, không có người lớn đi cùng.

Hình ảnh trên khiến dư luận phẫn nộ trước sự lơ là, chủ quan của người quản lý phương tiện, đồng thời lo ngại về nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.