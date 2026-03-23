Loạt bãi xe trái phép đường Võ Chí Công: Không lẽ bó tay?

Liên quan bài viết “Loạt bãi xe tự phát dọc đường Võ Chí Công: Kiểm tra xong… vẫn hoạt động”, ngày 22.3, nhiều bạn đọc tiếp tục phản ánh tình trạng các bãi xe vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động, bày tỏ bức xúc và đặt câu hỏi về hiệu lực xử lý của cơ quan chức năng.

Bãi logistics rộng hàng chục nghìn mét vuông ở phường Bình Trưng vẫn hoạt động bình thường dù được xác định tồn tại hàng loạt vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bạn đọc bức xúc "có xử lý được không?"

Nhiều bạn đọc cho biết, sau khi loạt bài được đăng tải, tình hình thực tế tại khu vực đường Võ Chí Công gần như không có chuyển biến.

Bạn đọc Hữu Đăng chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua đây, từ sau khi báo chí phản ánh đến giờ vẫn y như cũ, không thấy thay đổi gì”. Cùng quan điểm, bạn đọc Hữu Hào cho rằng: “Mấy tuần trôi qua mà vẫn vậy, thật sự khó hiểu”.

Không chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên, nhiều ý kiến đặt vấn đề về hiệu lực xử lý.

Bạn đọc Vũ Hướng thẳng thắn: “Vi phạm ngay trước mắt, đã phát hiện nhưng vẫn hoạt động như thách thức pháp luật. Vậy rốt cuộc có xử lý được không?”.

Một ý kiến khác gửi về tòa soạn bày tỏ: “Không thể cứ nói lực lượng mỏng rồi để vi phạm tồn tại. Hậu quả cuối cùng người dân vẫn phải gánh”.

Bạn đọc Nguyễn Trần Bình nêu quan điểm: “Nếu chưa khắc phục thì phải dừng hoạt động ngay. Không thể để vừa vi phạm vừa tiếp tục kinh doanh”.

Trong khi đó, bạn đọc Trọng Nghĩa đặt câu hỏi: “Vi phạm quy mô lớn, kéo dài như vậy, không thể nói là không biết. Vậy trách nhiệm thuộc về đơn vị nào?”.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, việc đã lập biên bản, yêu cầu ngừng hoạt động nhưng không được thực thi triệt để cho thấy cần có biện pháp mạnh hơn, thay vì chỉ dừng ở nhắc nhở.

Xe container vẫn ra vào tấp nập

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 22.3, tại nhiều khu đất dọc đường Võ Chí Công, hoạt động trông giữ xe, tập kết container vẫn diễn ra bình thường.

Bãi xe tự phát rộng hàng chục nghìn mét vuông ở phường Long Trường, nơi từng xảy ra vụ tai nạn xe bồn cán tử vong cô gái 27 tuổi lúc rẽ vào bãi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại một bãi xe thuộc khu vực phường Long Trường, hàng loạt xe container đậu kín bên trong khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông đã được san lấp cùng nhiều công trình xây dựng. Một người đứng bên ngoài điều phối, hướng dẫn xe ra vào. Mỗi khi xe lớn rẽ từ đường chính vào bãi, các phương tiện khác buộc phải giảm tốc, né tránh. Thậm chí, khu vực này còn hình thành một phim trường rộng hàng hecta.

Ở một điểm khác thuộc phường Bình Trưng, khu đất đã được san lấp, đổ bê tông, dựng nhà và đặt container làm nơi ở, văn phòng vẫn duy trì hoạt động. Bụi bay mù mịt mỗi khi xe di chuyển, trong khi lối ra vào cắt ngang dòng xe lưu thông đông đúc.

Đáng chú ý, các bãi xe này đều nằm trong danh sách đã bị lực lượng chức năng kiểm tra trước đó, với hàng loạt vi phạm được xác định như sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, không giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, đấu nối giao thông...

Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, hoạt động tại đây vẫn diễn ra liên tục, gần như không có dấu hiệu dừng lại, như chưa từng có đợt kiểm tra nào diễn ra.

Không chỉ vi phạm pháp lý, các bãi xe này còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn giao thông. Xe container ra vào liên tục, cắt ngang làn xe máy, gây xung đột giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

"Có thể tạo tâm lý nhờn luật"

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, khi hành vi vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, việc xử lý không thể chỉ dừng lại ở lập biên bản mà phải đi liền với các biện pháp ngăn chặn ngay.

Xe đầu kéo từ bãi tự phát ở phường Bình Trưng bất ngờ chui ra, cắt qua làn xe máy, tồn tại nhiều điểm mù, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ngày 22.3 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo luật sư Huyền, luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ nguyên tắc: mọi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh. Điều này đồng nghĩa, cơ quan chức năng không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ phải dừng ngay hành vi vi phạm khi đã được xác định.

“Việc xử phạt có thể cần thời gian để hoàn tất hồ sơ, nhưng việc ngăn chặn hành vi vi phạm thì phải được thực hiện ngay, không thể trì hoãn”, luật sư Huyền nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư, pháp luật cho phép áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đến an toàn, môi trường hoặc trật tự xã hội.

Đối chiếu với thực tế, các bãi xe container tự phát không chỉ vi phạm điều kiện kinh doanh mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Do đó, việc đình chỉ hoạt động là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, hành vi tự ý lập bãi xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận có thể bị xử phạt tiền, đồng thời buộc tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Từ các quy định trên, luật sư Huyền cho rằng pháp luật không cho phép tồn tại một “khoảng đệm” giữa phát hiện và xử lý vi phạm.

Bãi xe đầu kéo, logistics tự phát trên đất nông nghiệp ở phường Bình Trưng vẫn hoạt động bình thường ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

“Nếu đã xác định hành vi là trái phép nhưng vẫn để tiếp tục hoạt động với lý do ‘chờ xử lý’, thì trên thực tế, vi phạm đang được mặc nhiên duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, điều này đi ngược lại nguyên tắc ngăn chặn kịp thời mà pháp luật đã đặt ra”, luật sư Huyền phân tích.

Theo luật sư, việc để vi phạm kéo dài không chỉ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn mà còn có thể tạo ra tâm lý “nhờn luật”, làm suy giảm tính răn đe và ảnh hưởng đến sự công bằng trong môi trường kinh doanh.

Bãi tự phát khoảng 1 hecta phường Cát Lái vẫn hoạt động sau khi bị phát hiện nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tổ hợp bãi xe, phim trường tại phường Long Trường vẫn hoạt động như bình thường ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe container bất ngờ rẽ từ đường Võ Chí Công vào bãi xe vi phạm ở phường Long Trường ngày 22.3 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Sau khi bị xác định vi phạm, bãi xe ở phường Long Trường hoạt động còn rầm rộ hơn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bãi xe "khủng" với một chuỗi vi phạm ở phường Long Trường tồn tại ngay bên dưới trụ điện cao thế, hoạt động tấp nập ngày 22.3 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bãi xe ngay dưới trụ điện cao thế ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH



