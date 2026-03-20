Thời sự

TP.HCM kỷ luật 7 đảng viên, khai trừ các trường hợp vi phạm nghiêm trọng

Sỹ Đông
20/03/2026 16:15 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khai trừ đảng 5 đảng viên vi phạm nghiêm trọng, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khai trừ 2 trường hợp khác theo thẩm quyền.

Ngày 20.3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết tại kỳ họp lần thứ 4 và 5, cơ quan này đã xem xét, thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên do có vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, các trường hợp bị khai trừ gồm ông Dương Đình Thanh, Bí thư chi bộ Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần; ông Nguyễn Tùng Dương, Phó trưởng ban Chuyên đề, đảng viên Chi bộ 1, nguyên Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM; ông Lê Văn Bách, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát cơ động, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM.

3 trường hợp trên bị khai trừ đảng vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định vi phạm nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi cán bộ công tác.

Bên cạnh đó, 2 trường hợp khác là bà Võ Ngọc Thu và bà Nguyễn Thị Mai Hương, đều nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ cũng bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài 5 trường hợp đã bị khai trừ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên khác.

Trong đó, ông Dương Ngọc Vân, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cũ, bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trường hợp còn lại là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cũ, bị xác định vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không thực hiện và thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước.

